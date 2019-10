"Es mi niño milagro": Las palabras de una madre con cáncer que rechazó aborto

ESTADOS UNIDOS.- Una madre soltera de 36 años diagnosticada con cáncer saltó en defensa de su bebé cuando le dijeron que debía abortarlo, y ahora asegura: “Mi bebé es mi niño milagro”.



“No sabía cómo me sentía con respecto al embarazo hasta que me dijeron que no debía continuarlo”, dijo Jade Devis, y agregó: “Fue entonces cuando algo se levantó dentro de mí, quise quedarme con mi bebé porque no permitía que un extraño me dijera el destino de mi hijo”, según publicó el Loma Linda University Medical Center (LLUMC, por la sigla en inglés) de California, Estados Unidos el 1 de octubre.

Devis notó en marzo una protuberancia grande y dura al tacto en su pecho, y al consultar a su médico en Pomona fue dirigida al radiólogo quien lo asumió como una consecuencia del embarazo.



No obstante, la futura madre no se quedó tranquila y obtuvo una biopsia que evidenció cáncer de mama triple negativo en la etapa 2, una de las formas más raras.

A partir de allí todo fue incertidumbre para ella con respecto a su bebé: “¿Qué le pasaría a mi bebé, y si lo lograra, qué me pasaría a mí?”, cavilaba según LLUMC.

El primer paso del proceso fue la extracción del tumor para lo que le aplicarían anestesia general, y se utilizaron bloqueadores nerviosos para ayudar a proteger al bebé. La cirugía fue un éxito.A continuación, una quimioterapia agresiva dadas las características de su cáncer.“En la situación de Jade teníamos que ser doblemente cautelosos y estar alerta para garantizar la seguridad del paciente y del bebé. Estoy muy contenta de trabajar con un equipo increíble que se unió para hacer esto posible”, dijo la especialista en cáncer de mama Gayathri Nagaraj, MD.Devis dio a luz a un hermoso y saludable niño, Bradley, a finales de julio y para finales de noviembre terminará con las terapias que la dejarían libre de la terrible enfermedad, de acuerdo con sus médicos.

“El equipo del Centro de Cáncer de la Universidad de Loma Linda me dio más que mi hijo”, dijo Devis.“Recogieron mi espíritu y rejuvenecieron mi alma”, finalizó con conmovedor agradecimiento la madre que ahora se ocupa con el cambio de pañales, las caminatas y el arrullo de su hijo recién nacido. Hace de todo con lo que ella llama su don: La maternidad.

Con información de José Ignacio Hermosa – BLes

