“Es hora de un Plan Ecuador”: el presidente Lasso dice en entrevista con la BBC que su país necesita ayuda para enfrentar el narcotráfico

Getty Images "Declaremos globalmente los derechos de la naturaleza, incluyéndolos en cada una de sus constituciones", dijo Lasso en la COP26.

"Tenemos problemas locales que requieren de compromisos globales", dijo este martes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en la cumbre de líderes de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, Reino Unido.

En su intervención habló en concreto de la creación de una nueva reserva marina de 60.000 kilómetros cuadrados en las Islas Galápagos, que se sumarán a los 130.000 ya existentes.

Pero los "problemas locales" en el país sudamericano son más que la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Lasso habló con la BBC en Glasgow sobre medio ambiente, pero también de seguridad, salud pública, migración, los Pandora Papers y más.

Déjeme empezar por el anuncio que hizo sobre la expansión en 60.000 kilómetros cuadradosde la reserva marítima de Islas Galápagos. ¿Cómo piensa Ecuador proteger un área tan grande?

La manera de proteger un área tan grande es a través de un canje de deuda por conservación.

Estamos estudiando los mecanismos a efectos de crear un fidecomiso con recursos a perpetuidad para que el Ministerio del Medio Ambiente los pueda administrar y puedan ser utilizados también en apoyo a la pesca artesanal en zona fuera del área de reserva marina y a nuestra Fuerza Naval, para el control de embarcaciones internacionales.

¿Cuánto dinero cree que con ese canje de deuda puede representar?

En valor nominal, cerca de US$300 millones, que luego al cabo del tiempo se convertirán en un fondo a perpetuidad.

Los rendimentos serán utilizados para estos objetivos, pero quedará como una especie de legado intocable durante el tiempo.

En lo práctico, ¿ese dinero se usaría para patrullaje o para qué?

Se utilizaría para adquirir la tecnología necesaria que nos permita cuidar la zona de la reserva marina.

¿La decisión de expandir la reserva marítima fue una reacción a la gigantesca flota de barcos pesqueros chinos que navegaron alrededor de las Islas Galápagos este año y el anterior?

No, es una decisión autónoma del gobierno ecuatoriano que la presenta en la COP26 como una demostración concreta de que la acción más que las palabras es la que va a permitir la lucha efectiva contra el cambio climático.

Simon J Pierce/Galapagos Conservation Trust Las aguas de las Islas Galápagos son ricas en biodiversidad.

¿Y qué va a hacer para prevenir la pesca ilegal de la flota china en un futuro?

En mi ultima conversación con el presidente Xi Jinping escuché un compromiso muy claro de respeto a esta zona marítima del Ecuador.

Por lo tanto, aspiro a que en el futuro no existan incidentes como los vieron en el año 2020. En 2021 no ha habido ningún problema.

¡Pero la flota sí estuvo!

Pero no en aguas ecuatorianas.

Permítame cambiar de tema. El 18 de octubre usted declaró un estado de excepción en Ecuador por 60 días. ¿Qué logros ha habido desde entonces?

Ha disminuido el número de eventos de inseguridad y de criminalidad. Penosamente esto es consecuencia de que los gobiernos, los dos gobiernos anteriores, fueron muy contemplativos con el narcotráfico.

Estamos recuperando el control del territorio nacional. He instalado un radar para recuperar el control de la provincia de Manabí y de Santa Elena, y en febrero o marzo tendremos un segundo radar en la zona norte de Ecuador.

Ahora, hay un problema un poco más serio que es el consumo de drogas. Lo vamos a enfocar como un problema de salud publica, pero nos va a tomar por lo menos tres, cuatro lustros hasta poder recuperarnos de semejante impacto negativo que es consecuencia de haber sido contemplativo con el narcotráfico.

Además del radar, usted tiene planes de hacer una ley que le permitiría a la Fuerza Área derribar aviones que no contactan o que están de forma ilegal en el espacio aéreo ecuatoriano. ¿Es así?

Correcto. Y también un proyecto para el fortalecimiento en el control de las cárceles.

¿Cree que la Asamblea va a apoyar esa ley que permite derribar aviones?

Espero que lo hagan porque es la manera de proteger a toda la sociedad ecuatoriana.

AFP Los crímenes y la violencia han aumentado en Ecuador no solo dentro sino también fuera de las cárceles.

Sobre las cárceles que usted mencionó y que recientemente fueron noticia internacional por la reyerta mortal en la que murieron 119 presos, ¿cuál es el plan para mejorar la situación dentro de las prisiones?

Recuperar la presencia del Estado. Obras civiles, tecnología y también reformas legales que permitan que en situación ordinaria la Policía Nacional pueda ingresar a las cárceles.

No es posible que guías (guardias) penitenciarios con un tolete enfrenten a mafias que tienen hasta drones y explosivos.

¿Y el hacinamiento?

El hacinamiento es aproximadamente de 9.000 personas, de los cuales 5.000 ya tienen derechos penitenciarios y pueden salir libres. Estamos viendo la manera de agilizar los procesos.

De los otros 4.000 hay cerca de 3.000 que son susceptibles de ser repatriados porque son ciudadanos extranjeros. También con Cancillería hemos iniciado los tramites.

Con todo eso, en un horizonte de 2 años, podremos luchar contra el hacinamiento. No queremos construir mas cárceles, sino un mundo más libre en Ecuador.

Sobre los guías carcelarios que usted mencionó, ¿por qué se dio esa situación de que la policía no puede entrar en las prisiones del país?

No le puedo responder la pregunta porque la verdad es que esto viene desde mucho tiempo atrás y responde a leyes que no consideraban al narcotráfico y las mafias como una amenaza. Era otro Ecuador.

En el Ecuador de hoy necesitamos reformas legales en este campo.

La criminalidad dentro de Ecuador ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo va a luchar contra el hecho de que detrás de estos grupos criminales ecuatorianos están otros tan poderosos como el cartel de Sinaloa o el cartel Jalisco Nueva Generación?

Necesitamos el apoyo internacional de EE.UU., de Colombia y de la Unión Europea fundamentalmente. Y pienso promover esa cooperación porque es hora de un Plan Ecuador.

¿Cuál sería la meta del Plan Ecuador?

Fortalecer la seguridad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Apoyo también en el fortalecimiento del control de las cárceles y en obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos.

Dado que se ha hablado mucho de la influencia de los carteles mexicanos en Ecuador, ¿ha tenido contacto con el gobierno de México?

He tenido contacto con el gobierno de México para hablar sobre un acuerdo de libre comercio que es indispensable para que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacifico. No hemos tocado temas e seguridad con México.

Getty Images Desde que se declaró el estado de excepción en Ecuador, los soldados realizan controles en las calles.

El aumento de la violencia en Ecuador no solo se ve en la muerte de prisioneros, sino también de gente del común, como se hizo notorio tras el asesinato del velocista Álex Quiñónez hace un par de semanas. ¿Qué esta haciendo su gobierno para mejorar la seguridad ciudadana?

Esta entrevista comenzó con su pregunta sobre el estado de excepción. Es una repuesta para mejorar la seguridad en las ciudades del país.

Pero tengo que ser muy sincero: esa no va a ser la solución definitiva porque tenemos un problema de criminalidad derivado del consumo de drogas también.

Y como le dije, el consumo de drogas lo enfocamos como un problema de salud publica. Y tomará algunos lustros poder recuperar a la sociedad ecuatoriana de este penoso mal del consumo de drogas y, como consecuencia de aquello, de la inseguridad.

Después de los 60 días de estado de excepción, ¿qué sucederá?

Ya creo que le he contestado sobre el enfoque de salud publica.

Es un problema que no va ser solucionado en 60 ni 120 días, que va a requerir algunos lustros para recuperar a la sociedad ecuatoriana de este mal que aqueja a niños y jóvenes por el consumo de drogas. Y como consecuencia de aquello, la criminalidad.

Déjeme cambiar de tema. Ecuador fue golpeado muy duro por la pandemia de covid y obviamente también eso afectó la economía. Durante la campaña, usted hizo mucho hincapié en la vacunación como la solución para mover el país para adelante. Ha tenido muchísimo éxito con la vacunación, pero ¿se está reflejando eso ya también en la economía?

Definitivamente que sí. El segundo trimestre de este año comparado con el anterior, hemos crecido al 8%. En los cuatro primeros meses de gobierno, se han creado 275.000 nuevos empleos.

Esto refleja claramente lo que advertí: la vacunación no solo es un programa de salud, no es un programa social, es un programa económico también y esta dando resultados.

En la campaña y ahora en su ponencia en la COP habló de un gobierno de encuentro y, de hecho, ganó las elecciones con ese lema. Pero en estas pasadas semanas hemos visto manifestaciones y, en concreto, que los indígenas no parecieran ya ser tan parte de ese encuentro.

Hagamos una distinción clara: lo que ha sucedido en las ultimas semanas es la manifestación de un dirigente indígena que no ha tenido éxito en esta ocasión porque no ha logrado movilizar a la ciudadanía.

Getty Images Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha liderado manifestaciones contra el gobierno de Lasso.

Eso demuestra claramente que el sector indígena que estuvo con nosotros en la campaña sigue estando junto con el gobierno del encuentro.

Cuando vuelva a Ecuador, ¿va a encontrarse con este líder indígena, Leonidas Iza, que ha liderado estas manifestaciones?

No, cuando vuelva a Ecuador yo me voy a encontrar con la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), que es el grupo o la asociación que representa a un importante sector de la sociedad ecuatoriana.

Con el señor Iza, no. El señor Iza es un golpista. Y un presidente democrático no puede hablar ni negociar con un golpista que emula al personaje Joker de Batman, que es un personaje anarquista. El líder indígena es un anarquista.

Promueve solamente la destrucción de todo lo que existe.

¿Qué le va a decir a la Conaie?

A la Conaie le diré que tengo los brazos abiertos y la manos extendidas para seguir hablando y conversando sobre la realidad del mundo indígena en el Ecuador.

Otro tema que están confrontando casi todos los países de Sudamérica es la migración, sobre todo de venezolanos. Hace unos meses alguien de Migración de Colombia me comentó que tuvo una reunión con el presidente Iván Duque antes de que usted asumiera su cargo y le habló de introducir el Estatus de Protección Temporal en Ecuador. ¿Eso es algo que su gobierno tiene pensado hacer?

Nosotros estamos yendo un poco mas allá, reconociendo el estatus legal del los venezolanos y tratando de promover su inserción a la sociedad ecuatoriana.

Getty Images Lasso aseguró: "Queremos abrir los brazos por razones humanitarias a la migración venezolana".

Es un desafío inmenso porque son 400.000 venezolanos en un país donde lo que más falta es empleo. Pero por razones humanitarias, debemos hacer el mejor esfuerzo.

¿Cuál es su estrategia para evitar que en Ecuador surjan problemas como los que se han visto en Chile, donde han quemado las pertenencias de los migrantes venezolanos, o en Perú, donde también ha habido mucha xenofobia?

Hay antecedentes históricos en materia de migración... la primera es la oleada migratoria de ecuatorianos a EE.UU. en la década de los 60 del siglo pasado... la segunda, a inicios de este siglo, hacia España e Italia.

Yo creo que Ecuador es un país solidario que no puede olvidar eso. No puede ser que emigramos al exterior y cuando alguien del exterior, por los motivos políticos ya conocidos, busca el Ecuador, lo rechazemos.

En el Ecuador no ha habido problemas significativos de xenofobia y queremos abrir los brazos por razones humanitarias a la migración venezolana.

Su nombre fue uno de los mencionados en los Pandora Papers y ha habido una investigación en una comisión parlamentaria. ¿Por qué decidió no declarar ante dicha comisión?

Hagamos una diferenciación. La comisión me invitó y yo contesté con una carta donde demuestro claramente mi historial tributario en el Ecuador. Y dije: si quieren que vaya, pues esperemos al final para yo conocer todas las opiniones de todos aquellos que vayan a la comisión. Por lo tanto, no me he negado a ir y he presentado información.

No es decir mío, sino de algunos periodistas: la comisión no tiene nada entre manos.

Me alegra que un grupo internacional de periodistas haga una investigación y haga una investigación sobre mí. Lo único que aspiro es que sea una investigación completa. Porque me investigaron en el mundo, pero no en el país.

En el Ecuador soy una de las personas que más impuestos paga: cerca de US$590 millones en 15 años. Es una cantidad muy, muy importante que equivale al 0,6% del producto interno bruto en 15 años. Una sola persona.

Getty Images La COP26 se autodefine como "la mejor y última oportunidad para controlar las devastadoras consecuencias del cambio climático".

Esa información, no sé por qué, pero fue omitida y yo lo que he hecho es informarle a la comisión para que conozca mi personalidad tributaria.

Quisiera volver al tema de la COP. Ecuador obviamente es un país petrolero. ¿Cómo va a cumplir las metas de la COP con lo que prometió durante la campaña de más inversión en el sector petrolero?

Una inversión que sea sustentable con el medio ambiente. Si no lo es, obviamente que no vamos a permitirla.

Así que no veo ninguna incompatibilidad entre pretender incrementar la producción petrolera, pero de forma sostenible.

¿Cómo va a lograr eso?

Bueno, probablemente tendrá un costo mayor que los sistemas regulares, pero es el camino del mundo moderno.

Ecuador fue uno de los 100 países que firmaron el acuerdo sobre la deforestación.

Somos un país muy chico, que apenas produce el 0,18% de las emisiones globales, pero nos hemos comprometido a una reducción hasta el 2030 del 25%.

Es decir, aunque pequeño, queremos tomar acciones concretas para contribuir contra el cambio climático.

Por último quería hablarle de un tema más social, cultural. Hace poco la Corte Suprema de Ecuador permitió el aborto para los casos de violación. ¿Hay algún movimiento para aprobar el aborto para más casos?

En este caso en concreto quiero referirme en estos términos: yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es un principio de vida personal de mi familia y que refleja los principios de vida de muchos ecuatorianos.

Hoy soy el presidente del Ecuador, de 17 millones y medio de ecuatorianos. Cuando la Corte Constitucional tomó esa decisión en una actitud republicana y democrática, manifesté mi respeto porque no puedo imponer mis valores y principios a todo el pueblo ecuatoriano.

Presidencia de Ecuador El exbanquero asumió la presidencia de Ecuador en mayo en medio de la peor crisis económica y de salud de la historia del país.

Ahora, no he visto ningún movimiento que quiera plantear la formalización o el reconocimiento del aborto. Para mí sería una situación muy difícil, pero por ahora no veo ningún riesgo en ese sentido.

Es que cuando la Corte Suprema tomó esa decisión de…

Solamente en el aborto por violación.

Usted dijo "lo respeto"...

Sí claro que sí, porque soy solo el presidente del Ecuador, nada más. Absolutamente nada más. Y la Corte Constitucional es una institución independiente del gobierno y pues bueno, uno tiene que respetar sus fallos aunque no le gusten.

Ecuador permite el matrimonio igualitario, pero hay muchas parejas gay que lamentan...

En el Ecuador se reconoce la unión civil de dos personas del mismo sexo, no el matrimonio. El matrimonio es un concepto superior, distinto, y yo respeto lo que dice la Constitución.

Hay parejas gay que lamentan que no haya por ahora una manera de adoptar niños para parejas gay.

Es un tema que hoy en el Ecuador no se debate y tiene un alto contenido moral. Y en el campo de la moral yo no me atrevo a imponer mis principios y valores a nadie.

Como dice el Papa Francisco: "¿Quién soy yo para juzgar?". Si él dice eso, imagine lo que puedo decir yo.

Quiero darle la palabra final: ¿tiene un mensaje para la COP de lo que Ecuador puede contribuir al mundo?

Mi mensaje es que Ecuador es uno de los 17 países más diversos del mundo, que tenemos que apuntar a la conservación de esa categoría.

El primer planteamiento concreto nuestro en la COP es la ampliación de la reserva marina de Galápagos de 138.000 a cera a cerca de 200.000 kilómetros cuadrados.

Creo que ese es un sello de la personalidad de mi gobierno y espero que sea uno de los legados de mi gobierno.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.