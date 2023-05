Erwin Bach, el hombre que amó a Tina Turner y le salvó la vida donándole un riñón

Getty Images Tina Turner y Erwin Bach en una imagen de 2018.

En 2018, Tina Turner, la legendaria cantante estadounidense que falleció el pasado miércoles a los 83 años, lanzó su autobiografía titulada My love story (Mi historia de amor), en la que contaba los detalles de cómo el hombre que había sido su pareja durante más de 30 años le donó uno de sus riñones para salvarla de una insuficiencia renal.

Ya en ese entonces, Turner llevaba décadas practicando el budismo, el cual, aseguraba ella, le había ayudado a sobreponerse a una relación abusiva, al suicidio de su hijo, a un derrame cerebral y a un cáncer intestinal.

"En el budismo se enseña que vives y que mueres, es algo que se acepta", le contó la cantante a la cadena estadounidense CBS en una entrevista durante la gira de lanzamiento del libro.

Sin embargo, su esposo, el productor musical alemán Erwin Bach, fue tajante e insistió hasta que Turner aceptó en 2017 que él le donara uno de sus propios riñones para salvarle la vida. Ese riñón la mantuvo viva 6 años más.

La relación entre Turner y Bach, que comenzó en 1985, fue la que ayudó a la cantante a sobreponerse de los estragos de la primera parte de su vida, particularmente la relación abusiva que mantuvo con el músico Ike Turner, de quien se divorció en 1978.

Y, según contó ella, fue Bach el que la ayudó a alcanzar a tranquilidad y estabilidad que tanto anhelaba.

Getty Images "Realmente necesitaba amor", contaba Tina Turner sobre la época en la que conoció a su esposo, Erwin Bach.

"Amor a primera vista"

Tanto Tina y Erwin contaron en el documental Tina de 2021 que se conocieron por primera vez en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania.

"[Él] Era 16 años menor que yo. Tenía 30 en ese momento y tenía la carita más linda", recordaba Turner. "Mi corazón latía muy rápido, eso quiere decir que las almas se han encontrado. Mis manos estaban temblando".

Erwin le estaba haciendo el favor al manager de Tina de recogerla en el aeropuerto.

"Disfrutamos el viaje", recordaba Erwin, "disfruté llevando a la artista, de hecho a una superestrella. Y normalmente, uno estaría nervioso, pero no lo estaba".

En la época de ese primer encuentro Tina Turner había estallado en la escena musical global con el álbum de 1984 Private Dancer, y el sencillo que la catapultó al éxito internacional como solista, What's Love Got to do with it.

Cuando la presentadora Oprah Winfrey le preguntó a Tina por Erwin en una entrevista de 2018, Turner le respondió con la candidez y sinceridad que la caracterizaron durante toda su carrera: "Realmente necesitaba amor. Necesitaba amar a una persona".

Getty Images Erwin le propuso matrimonio a Tina antes de que la estrella cumpliera 50, pero ella no le contestó. Aquí durante la celebración de sus 50 años.

Sin embargo, también enfrentaron dificultades: la primera fue la diferencia de edad en una época en la que no era habitual que las mujeres mayores de 40 años tuvieran parejas mucho más jóvenes que ellas. Algunos incluso sugirieron que Erwin la había buscado por su dinero.

Turner hizo referencia a esto en su autobiografía de 2021: "De manera increíble, considerando el tiempo que ya habíamos pasado juntos, todavía había personas que querían creer que Erwin se casó conmigo por el dinero y la fama. ¿Qué más podría querer un hombre joven de una mujer mayor?".

Pero para Turner, su matrimonio con Erwin fue "el único" de su vida, a pesar de los 16 años que pasó junto a Ike Turner.

"Nos damos libertad y espacio el uno al otro para ser individuos al mismo tiempo que somos pareja", dijo en su autobiografía, "Erwin, quien es una fuerza de la naturaleza en sí mismo, nunca se ha visto intimidado por mi carrera, mi talento o mi fama. Me muestra que el amor verdadero no requiere que yo baje mi luz para que él pueda brillar".

"Al contrario, somos la luz de la vida del otro y queremos brillar tanto como podamos, juntos".

Getty Images Erwin y Tina estuvieron siempre acompañados por grandes estrellas, como el legendario Lionel Ritchie.

Juntos pero no revueltos

Tina y Erwin estuvieron 27 años juntos antes de casarse en 2013, pero no fue porque él no lo hubiera intentado.

Erwin le propuso matrimonio dos veces, una de ellas antes de que la cantante cumpliera 50 años, pero Tina nunca respondió a la propuesta.

En medio de risas, Erwin le contó a Oprah en 2018 que esa primera vez que le propuso matrimonio a Tina, formuló la pregunta mal gramaticalmente en inglés. Y para su sorpresa, ella prefirió no responderle.

"Estaba tratando de mostrarle a Tina mi compromiso. Creo que cuando una mujer cumple 50 años debe tener el compromiso de su pareja', dijo durante la entrevista con Oprah.

"Estaba comprometido y quería mostrar esto, así que me arrodillé. Nunca hice eso antes en mi vida, nunca estuve casado antes. Y tenía mi anillo listo... lo tenía todo listo".

Tina le confesó a la presentadora estadounidense: "No podía creerlo. No podía creer que fuera real. Y no quería decir 'no' porque quería seguir la relación".

Finalmente se casaron en 2013 y continuaron viviendo juntos en Suiza hasta el fallecimiento de la cantante el pasado miércoles.

En su autobiografía de 2018 Turner resumió lo que significaba su relación con Erwin: "Ahora puedo mirar atrás y entender por qué mi karma fue el que fue. El bien salió del mal. La dicha del dolor. Y nunca he estado tan feliz como lo estoy hoy".

Getty Images

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.