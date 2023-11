"Entrenábamos con un zapato sí y con otro no": las deportistas cubanas que decidieron quedarse en Chile y no volver a su país

Getty Images Lismary González, Geidy Morales y Yunia Milanés, son tres de las jugadoras de hockey cubanas que decidieron quedarse a vivir en Chile.

No solo estaban cansadas de las penurias económicas por las que tienen que pasar en Cuba. También estaban exhaustas de no poder tomar decisiones sobre sus propias vidas.

Hasta que vieron la oportunidad de quedarse a vivir en Chile tras su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Escapar no sería fácil porque las deportistas de la delegación de hockey sobre césped entraron a Chile como parte de una delegación oficial cubana y tan pronto cruzaron migración, sus pasaportes quedaron retenidos por miembros de su equipo.

Y, como suele ocurrir con todas las delegaciones cubanas que participan en eventos deportivos internacionales, estaban vigiladas.

Sólo tenían un espacio de 15 minutos para fugarse del lugar donde se hospedaban.

Era el sábado 4 de noviembre y la delegación partía de regreso a Cuba al día siguiente por la mañana. Si no aprovechaban ese único momento, perderían la oportunidad que habían estado anhelando desde hace mucho tiempo.

Tenían miedo, pero se armaron de valor y antes de pensarlo dos veces, salieron corriendo.

En el momento del escape, uno de los profesores salió del edificio y tuvieron que esconderse rápidamente, relató Yunia Milanés a la estación televisiva local, Canal 13.

Pero lo lograron.

Hoy, Lismari González, Geidy Morales y Yunia Milanés, quieren comenzar una nueva vida en el país sudamericano.

"Tomamos la decisión correcta y sí, nos sentimos libres. Aparte del susto, sí nos sentimos libres", dijo la delantera de 28 años.

Getty Images "Nos sentimos libres", dijo Yunia Milanés.

Ellas son tres de las seis jugadoras cubanas de hockey sobre césped que al igual que otros dos deportistas de la misma nacionalidad abandonaron una delegación de 412 miembros, según informó esta semana el gobierno chileno.

Se suman a un número aún indeterminado de deportistas cubanos que este año habían abandonado sus delegaciones antes de los Juegos Panamericanos.

Milanés relató al canal de televisión que desde los 17 años ha estado bajo un régimen deportivo que le imponía duras restricciones.

"Podemos ver a la familia dos veces al año. En caso de que ocurra algo grave o urgente, puedes pedir permiso y te dejan ir. Pero si por decisión tuya, dices que quieres ir a la casa, no puedes".

Como la isla está pasando por una difícil situación económica, tampoco contaban con las condiciones que requieren los deportistas para entrenar.

“Pasamos una racha muy mala. No teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato sí, otro no, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara. Y tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y esperar a que el país aprobara” la donación, comentó Milanés.

“Tienen un visado para trabajar y vivir en Chile”

En diálogo con BBC Mundo, el abogado chileno que representa a las jugadoras de hockey sobre césped, Mijail Bonito, dijo que en total, están representando a 12 deportistas cubanos que se quedaron en Chile.

Siete de ellos desertaron de su delegación en los Juegos Panamericanos que acaban de terminar y cinco desertaron en torneos deportivos anteriores.

Getty Images Los atletas que desertaron de la delegación cubana tienen residencia temporal en Chile. Esperan ser acogidos como refugiados.

“Todos tienen residencia temporal en el país por ocho meses, prorrogable automáticamente durante todo el proceso de solicitud de reconocimiento de su condición de refugiados”.

“Eso significa que tienen un visado para trabajar y vivir en Chile como cualquier residente”, agregó.

De acuerdo con el proceso legal, explicó, si la condición de refugiado es reconocida, de inmediato obtienen la residencia definitiva. También puede ocurrir que queden bajo una situación de “protección complementaria” que, de todos modos, les da acceso a un visado de residente en el país.

“Ese temor de que los podían devolver a Cuba, ese temor ya no tiene ningún fundamento”, explicó el abogado.

“Su sueño es continuar haciendo deporte y continuar su desarrollo en el mundo deportivo”, dado que les quedan muchos años de vida deportiva de alto rendimiento.

Bonito dijo que “al principio los deportistas estaban un poco nerviosos, ansiosos, con temor”, pero, como los visados fueron conseguidos tan rápido, ahora se sienten felices porque pueden iniciar una nueva vida en Chile.

Otra cosa que les ha llamado la atención, comentó Bonito, es que mucha gente ha expresado su solidaridad.

Algunas personas han llamado al estudio de abogados para poner a disposición sus centros de entrenamiento o regalarles equipos deportivos. Otros, esperan hacerles ofertas de trabajo en los próximos días.

Incluso, relató Bonito, “fuimos a una tienda y la gente se quería sacar fotos con ellos, incluso algunos los abrazaron llorando. Para ellos eso fue tremendo”.

“Están sorprendidos y con mucha esperanza”.

Quieren ser integrantes de "Las Diablas"

Getty Images Las deportistas escaparon tras el fin de su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Este viernes, las jugadoras de Hockey realizaron su primer entrenamiento desde que decidieron quedarse en Chile, en un gimnasio municipal de Santiago.

Dos de ellas dieron unas breves declaraciones a la prensa.

“Queremos quedarnos acá”, dijo Geidy Morales. Ella y sus compañeras quieren ser integrantes de "Las Diablas”, la selección chilena de hockey femenino.

Lázaro Tolón, arquero de hockey sobre césped, que había desertado de la delegación cubana en otro evento deportivo en mayo, le dijo a la prensa local que la decisión de no volver a su país “es súper difícil, súper compleja".

"La principal razón por la que tomamos está decisión es sentirnos libres”, comentó Tolón, quien es pareja de la deportista Yunia Milanés.

El gobierno confirmó que la solicitud de refugio de los deportistas fue "acogida a trámite", según informó la agencia AP.

Las causales para que Chile otorgue refugio, explicó Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, están relacionadas con que las personas “estén en una situación de persecución, que su vida esté en peligro por motivos ideológicos, opiniones políticas, creencias religiosas, pertenecer a algún grupo, situación racial”, entre otras.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.