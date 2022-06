Ensayo contra el cáncer da resultados inesperados en sus pacientes

Nueva York.- Este ensayo fue en un grupo pequeños, solo 18 pacientes con cáncer de recto, los cuales cada uno tomó el mismo medicamento.

Estos resultados fueron asombrosos. Este cáncer que padecían desapareció en todos los pacientes, el cual fue indetectable tanto en examen físico, endoscopia, tomografía PET o resonancia magnética.

Fue el doctor Luis A Díaz Jr. quien es parte del Memorial Slon Kettering Cáncer Center, quien es autor del artículo publicado el pasado domingo en el New England Journal of Medicine el cual describe los resultados, que fueron patrocinado por la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline, hizo saber que no conocía ningún otro estudio en que un tratamiento haya eliminado por completo el cáncer en cada uno de los pacientes.

“Creo que esta es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer”, dijo Díaz.

Por su parte el doctor Alan P. Venook, quien es especialista en cáncer colorrectal de la Universidad de California en San Francisco, quien no participo en el estudio, dijo que también lo considera una novedad.

Una remisión completa en cada paciente es "inaudito", dijo.

Estos pacientes con cáncer de recto se habían enfrentado a tratamientos agotadores como lo son quimioterapia, radiación y, muy probablemente, cirugía los cuales dan gran cambio en su vida y pueden provocar disfunción intestinal, urinaria y sexual. Algunos llegan a necesitar balsas de colostomía.



Los pacientes tenían la idea de que no solo el medicamento los ayudaría

Los pacientes que participaron en este estudio entraron pensando que, cuando esto terminara, ellos tendrían que someterse a este tipo de procedimientos porque nadie realmente esperaba que sus tumores desaparecerían.

La gran sorpresa que ellos se llevaron fue que: no era necesario ningún otro tipo de tratamiento adicional.

“Hubo muchas lágrimas de felicidad”, dijo la doctora Andrea Cercek, oncóloga del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering y coautora del artículo, que se presentó este domingo en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica.

Otra sorpresa que también se llevo Venook, fue que ninguno de los pacientes había presentado alguna complicación clínica significativa.

Los efectos secundarios fueron consideraros ausentes

Por promedio, uno de cada cinco pacientes tiene algún tipo de reacción adversa a medicamentos como el que tomaron los pacientes, dostarlimab, el cual es conocido por inhibir puntos de control. Este medicamento se administro cada tres semanas durante un periodo de seis meses y el cual tenia un costo de alrededor de 11 mil dólares por dosis. Este medicamento desenmascara las células cancerosas, lo que permitió que el sistema inmunitario las identifique y las destruya.

Que los efectos secundarios encontraran de cierta forma ausentes fue bastante significativo, Venook comento que significa que “o no trataron a suficientes pacientes o, de alguna manera, estos cánceres son simplemente diferentes”.

La doctora Hanna K. Snoff del Lineberger Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Carolina del Norte, ella no participo en el estudio pero lo califico como "pequeño pero convincente". Sin embargo también agrego que no esta claro si los pacientes están curados. “Se sabe muy poco sobre la duración del tiempo necesario para determinar si una respuesta clínica completa a dostarlimab equivale a la curación”, dijo Sanoff en el editorial.

La doctora Kimmie Ng, experta en cáncer colorrectal de la Escuela de Medicina de Harvard, dijo que si bien los resultados fueron "notables" y "sin precedentes", sería necesario replicarlos.