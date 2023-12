Encuentran en Francia a Alex Batty, niño británico desaparecido hace seis años

Francia.- Las autoridades francesas han anunciado el hallazgo de Alex Batty, un niño inglés que desapareció en España en 2017 a la edad de 11 años. Ahora, a sus 17 años, Alex fue encontrado en la ciudad de Revel, al este de Toulouse.

El joven, originario de Oldham, Inglaterra, desapareció hace seis años junto a su abuelo y su madre mientras disfrutaba de unas vacaciones en España. Melanie y David Batty, junto con Alex, abandonaron Manchester para disfrutar de una semana en Marbella el 30 de septiembre de 2017. La última vez que se vio al niño fue el 8 de octubre de ese año en el Puerto de Málaga, día en que se esperaba su regreso al Reino Unido. Se cree que los adultos se trasladaron a una comunidad espiritual, llevándose consigo a Alex, y desde entonces, no han sido localizados por las autoridades.

El miércoles pasado, un conductor identificado por CNN como Fabien Accidini llevó a Alex a una comisaría en Francia después de encontrarlo caminando con una mochila y un patinete por una carretera en los Pirineos. El joven explicó que llevaba dos años en Francia.

“Me dijo que fue secuestrado por su madre hace cinco años en Marruecos. Después estuvo en España. Y que había estado viviendo en Francia durante los últimos dos años en una comunidad espiritual”, dijo Accidini para el medio BFMTV, afiliado a CNN. El joven también describió a su madre como “un poco loca”.

Me dijo que hacía cuatro días que caminaba desde que salió de la montaña, no sabía dónde”, agrego el conductor. “Se sintió aliviado de irse, de regresar a Inglaterra, de volver a ver a su abuela porque no quería vivir toda su vida en esa comunidad”