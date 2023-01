Encuentran asesinada a tiros a "maestra del año" de Texas en su patio trasero

HOUSTON, Texas.- Una maestra de escuela primaria de Texas fue encontrada muerta a tiros en su patio trasero luego de un presunto incidente doméstico, dijo la policía.

El tiroteo mortal tuvo lugar justo antes de las 22:00 horas del sábado en una dirección en la cuadra 1100 de Oxford Mills Lane en el suburbio de Sugar Land, en Houston.

La policía dijo que un hombre, cuya identidad no dieron a conocer, ha sido identificado como sospechoso, pero que no estaba bajo custodia hasta el lunes por la mañana. No hubo detalles adicionales disponibles de inmediato.

Según la policía, los oficiales fueron enviados a la casa después de recibir informes de múltiples disparos. Cuando llegaron, descubrieron a Wendy Duan, de 28 años, muerta por heridas de bala en su patio.

Asesinada a tiros

Un vecino le dijo a la estación ABC 13 que escuchó cuatro disparos y salió.

Se cree que el asesinato de Duan está relacionado con la violencia doméstica.

El Distrito Escolar Independiente de Alief confirmó en un comunicado que Duan había trabajado como asistente de maestro de escuela primaria desde 2017.

En diciembre de 2021, Duan fue nombrada maestra del año de la materia Inglés como segundo idioma (ESL), según una publicación en su página de Facebook.

Nos entristece profundamente saber sobre el trágico fallecimiento de la empleada de Alief ISD, Wendy Duan”, el comunicado del distrito escolar. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento difícil”.

