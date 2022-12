¡Emotivo! Migrante se reencuentra con su perrita que dejó en México para cruzar a EU

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- El joven migrante venezolano, Brayan Pinto, se reencontró con su perrita, Brandy, una mezcla depequinés y caniche de juguete que dejó en México para poder cruzar a los Estados Unidos. Este emotivo momento se vio tres meses después de que se separaran en Juárez para que Pinto cruzara el Río Bravo.

El Diario de Juárez destacó las acciones de la actriz venezolana Marjorie De Sousa y su fotógrafo Carlos Sánchez, que cuidó de la mascota.

Me dicen que se tiene que quedar de este lado o de aquel lado mandarla a un refugio y que quede con personas estadounidenses o en caso tal que la van a dormir y ahora no sé qué hacer con la perrita. Es una perrita de apoyo emocional que me había regalado mi mamá antes de fallecer y pues dejarla es como dejar a un miembro de la familia, como dejar a una hermana, a un hijo de este lado”, explicó Brayan, de 18 años, contó al dejar a su perrita en México.