Emotiva vigilia en Lewiston en memoria de las víctimas del tiroteo más mortal del año en EU

En una vigilia en Lewiston, Maine, más de mil personas se reunieron para recordar a las 18 personas fallecidas y 13 heridas en dos tiroteos ocurridos el miércoles pasado, considerado el incidente más grave de violencia en Estados Unidos en ese año.

En las afueras de la basílica, centenares de ciudadanos se reunieron frente a una pantalla que retransmitió el acto, portando velas para homenajear a las víctimas y presentarse como pueblo unido. Muchos de ellos llevaban camisetas o sudaderas con el lema "Maine Strong" o "Lewiston Strong" ("Maine sé fuerte", "Lewiston sé fuerte").

"No seremos definidos por las tragedias que sucedieron. El miedo, la ansiedad y la inquietud no dictarán nuestro presente ni nuestro futuro", afirmó el reverendo Todd Little de la Primera Iglesia Pentecostal Unida de Lewiston, uno de los participantes en la ceremonia.