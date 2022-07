Emmy 2022: "El juego del calamar" hace historia en unas nominaciones en las que domina "Succession"

Netflix El juego de recortar un caramelo no es una tarea fácil.

"El juego del calamar" (Squid Game) hizo historia este martes al convertirse en la primera serie en una lengua que no es el inglés en ser nominada en la categoría de mejor drama de cara a la 74º edición de los premios Emmy.

El drama sangriento de Netflix rodado en Corea del Sur y en el que unos protagonistas que tienen problemas económicos participan en un juego a vida o muerte se hizo además con otras 13 candidaturas.

Pero en las nominaciones anunciadas este martes en Los Ángeles, la serie con más candidaturas esSuccession, del canal HBO, con 25.

A pesar de este éxito, queda lejos el récord histórico de nominaciones para una serie de drama que marcó "Juego de Tronos" en 2019 con 32.

HBO Brian Cox como Logan Roy en el drama de HBO "Succession".

Succession, que ya ganó en la categoría de mejor serie de drama en 2020, competirá este año además de con "El juego del calamar", con Stranger Things, Ozark, Better Call Saul, Severance, YellowjacketsyEuphoria.

La protagonista de Euphoria, Zendaya, quien se hizo en 2020 con el premio a la mejor actriz, volvió a ser nominada para la edición de este año.

Apple TV Jason Sudeikis (izquierda) y Brett Goldsteinare en "Ted Lasso".

Por su parte, la comedia Ted Lasso (Apple TV+), que arrasó el año pasado obteniendo 7 galardones, logró 20 nominaciones.

También optarán al Emmy a mejor serie de comedia las producciones Hacks, Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows.

The White Lotus, que obtuvo 20 nominaciones, se disputará el Emmy a mejor serie limitada (miniserie) con las producciones Inventing Anna, The Dropout, Dopesick y Pam & Tommy.

Así, la plataforma HBO ha conseguido situar a dos de sus series, Succession y The White Lotus, entre las tres con mayor número de nominaciones. Un top 3 que completa Apple TV+ gracias a Ted Lasso.

Los premios se entregarán el 12 de septiembre en una ceremonia en Los Ángeles cuyo presentador aún no ha sido anunciado.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.