¿Emma Coronel recauda fondos para hijos de migrantes?

Después de las redadas que han ocurrido en los Estados Unidos, Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, habría creado una campaña para recaudar fondos a favor de los hijos de migrantes en Mississippi, donde se han detenido a 680 personas.

Según El Diario de Nueva York, en la cuenta de Instagram @therealemmacoronel_que no se ha comprobado que sea la oficial, la ex reina de belleza compartió una página de GoFoundMe para juntar dinero a favor de los niños migrantes.

Hola, estamos apoyando a esta causa por los ñiñ@s que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ansias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier ñiñ@ de cualquier hogar americano, desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para librarlos la desesperación de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos”, se lee en el mensaje de la cuenta en GoFundMe.