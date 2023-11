Emily, niña de 9 años liberada por Hamas, tendrá "la fiesta más grande jamás vivida" tras haber celebrado su cumpleaños mientras estaba bajo custodia

Emily Hand celebró su cumpleaños mientras estaba bajo custodia de Hamas. La niña, de 9 años, finalmente se reunió con su padre, Thomas Hand, de 63 años, quien había temido lo peor y llegó a creer que su hija había fallecido durante el ataque del 7 de octubre contra Israel.

En una entrevista con el medio The Mirror, Thomas Hand compartió la angustiosa espera para abrazar a Emily nuevamente, describiendo el momento como la culminación de una larga y dolorosa pesadilla. Afirmó que le expresaría a su hija un profundo "Te amo, te amo, te amo", destacando la alegría de tenerla de vuelta a pesar de las difíciles circunstancias.

El padre, quien había pasado por la angustia de creer que Emily había perdido la vida en el ataque, manifestó su compromiso de celebrar el último cumpleaños de la niña con la "fiesta más grande jamás vivida".

A pesar de la experiencia traumática, Thomas Hand expresó su gratitud por tener de vuelta a Emily, aunque reconoció que regresó "rota pero de una sola pieza".

Thomas dijo que Emily sería recibida por su amado perro y peluches. Además, contó que le daría un abrazo enorme, aunque tenía miedo de apretarla demasiado fuerte porque no sabía si tenía alguna herida, como costillas rotas.

Emily es tan maravillosamente dulce e inocente, y espero y rezo para que esta horrible experiencia no le haya quitado eso. Para empezar, espero que ella no se enoje mucho conmigo porque ha estado pensando: '¿Dónde está papá? ¿Por qué papá no ha venido a salvarme?!.