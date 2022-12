Emily St John Mandel: por qué la escritora canadiense pide ayuda a la BBC para divorciarse

Getty Images

Es raro que los artistas quieran hablar sobre su vida amorosa en las entrevistas.

Pero la canadiense Emily St John Mandel, autora de éxitos como Station Eleven ("Estación once", que se convirtió en una miniserie), The Glass Hotel ("El hotel de cristal") y su último trabajo The Sea of Tranquility ("El mar de la tranquilidad"), insiste en ello.

Durante el fin de semana, Mandel publicó un mensaje en las redes sociales pidiendo ayuda para actualizar su estado civil en la página que describe a su persona en Wikipedia.

La enciclopedia en línea editada por los usuarios decía que ella estaba casada, pero en realidad no lo está. Se divorció de su esposo el pasado noviembre.

Pero cuando la autora canadiense trató de corregir la página, se encontró en una situación un poco "kafkiana".

"Resulta que en realidad no eres el experto en tu propia vida en lo que respecta a Wikipedia. Necesitas una segunda fuente", le dijo a la BBC.

"Acabo de chocar con una pared de ladrillos, cuando hablé con el editor de allí y obtuve esa información", añadió.

Pedido de ayuda

Las entrevistas con los autores generalmente ocurren de acuerdo con un cronograma de publicación de los libros.

Y con la edición de bolsillo de The Sea of Tranquility que salió el pasado abril podrían pasar meses antes de que la autora tenga la oportunidad de corregir su estado civil ante el público.

Así que este fin de semana Mandel recurrió a las redes sociales, para ver si algún periodista querría preguntarle sobre su estado civil en una entrevista.

"Lo que quiero para Navidad es que un periodista escriba una historia para su publicación (¡solo en internet está bien!) y me pregunte si todavía estoy casada", escribió en Twitter.

La BBC estaba muy feliz de ofrecer ayuda, al igual que Slate.

Ahora, la página de Wikipedia dedicada a su persona contiene la información correcta.

Mandel no es la primera persona que tuvo que salir a pedir que una segunda fuente validara aspectos de su propia vida.

En 2012, el autor Philip Roth escribió una carta abierta a Wikipedia que se publicó en la revista New Yorker, para poder corregir una inexactitud sobre la inspiración en la vida real para una de sus novelas.

Momento surrealista

El incidente de Mandel parece ser algo surrealista que podría haberle sucedido a un personaje en una de sus propias novelas, que a menudo tratan sobre la vida cotidiana en eventos catastróficos, ya sean pandemias, viajes en el tiempo, esquemas Ponzi o incluso la fama misma.

En su último libro, The Sea of Tranquility, el personaje de Olive Llewellyn escribe un libro sobre una pandemia que se publica justo antes de que se produzca una pandemia real.

Algo similar le sucedió a Mandel, cuya novela Station Eleven de 2014, trata sobre el fin cercano de la humanidad después de una pandemia.

La obra se convirtió nuevamente en un éxito de ventas durante el brote de covid-19 y se adaptó a la pantalla chica transmitida en la plataforma de streaming HBO Max.

Mandel dijo que eligió escribir sobre sus experiencias porque fue "un momento existencial tan extraño".

"No siento que predije nada. Las pandemias son simplemente algo que sucede, por horribles que sean. Pero al mismo tiempo, fue una experiencia interesante y surrealista haber pasado tanto tiempo hablando y viajando para escribir un libro sobre pandemias y luego, de repente, es lo real y tener que comparar realidad y ficción", detalla.

También extrajo algunos de sus extraños encuentros de la vida real para el personaje de Olive en Station Eleven.

"El 99% de las veces, es genial. Tenía una colección de momentos surrealistas sobre los que quería escribir", relata.

Quizás sus encuentros recientes con la burocracia en internet puedan ser material para su próximo libro.

