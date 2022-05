Elon Musk asegura que revertirá la decisión de Twitter de vetar a Donald Trump

PA Media

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, aseguró que había sido un "error" y algo "sencillamente estúpido" prohibir la cuenta de twitter del expresidente de EE.UU. Donald Trump y que revertirá esa decisión si finalmente compra la compañía.

"Yo sí creo que no estuvo bien excluir a Donald Trump [de Twitter]. Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y, al final, no logró su objetivo de quitarle la voz a Donald Trump", dijo Musk durante un conversatorio del diario "Financial Times" este martes.

Twitter retiró la cuenta de Trump de la plataforma luego de la toma del Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, al argumentar que algunos de sus comentarios en la red social pudieron haber "incitado a la violencia". En el momento se anunció como una "suspensión temporal" y no como una cancelación total de la cuenta.

Musk, dueño de compañías como la fabricante de autos eléctricos Tesla, podría convertirse en el dueño de Twitter en los próximos meses si su oferta de adquisición es finalmente aprobada.

Frente a la pregunta de si permitiría que Trump tuviera nuevamente acceso a su cuenta en la red social, Musk aseguró que tanto él como Jack Dorsey, cofundador de la red social, tenían "la misma idea" de que las prohibiciones permanentes en Twitter deberían ser "extremadamente inusuales".

Reuters

"Yo revertiría la prohibición permanente (a Trump), pero aún no soy dueño de Twitter, así que no es algo que vaya a pasar de forma definitiva", dijo.

Musk agregó que creía que, actualmente, Twitter tenía un sesgo a favor de ideas de izquierda y que la compañía debía ser "más equilibrada".

El multimillonario aseguró que aún existían grandes interrogantes frente a la viabilidad de su compra de la red social tras haber hecho una oferta de US$44.000 millones y que si el negocio llegara a completarse, "en el mejor de los escenarios, podría demorar 2 o 3 meses".

El mes pasado, Musk afirmó su intención de comprar la red social y dijo que la quiere convertir en una "plaza pública" donde todos los usuarios puedan expresarse libremente.

FT Elon Musk en el evento del diario "Financial Times".

