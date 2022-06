Elecciones en Colombia: Votan para escoger presidente; cierran mesas e inician conteo

BOGOTÁ/BUCARAMANGA.-Los colombianos votaron el domingo para elegir su próximo presidente entre un exguerrillero izquierdista que promete ambiciosos cambios sociales y un excéntrico empresario que propone recortar los gastos del Estado y luchar contra la corrupción, pese a que es investigado por ese delito.

Más de 39 millones de electores estaban habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial. Las urnas, que abrieron a las ocho de la mañana (13:00 GMT), cerraron a las 16:00 horas (21:00 GMT) y de inmediato se inició el conteo de los sufragios.

Los colombianos escogieron entre el izquierdista Gustavo Petro, candidato del Pacto histórico, y el independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quienes llegaron al balotaje en un empate técnico, según las encuestas.

Petro, un exmilitante de la guerrilla del M-19, exalcalde de Bogotá y actual senador, propone reformas económicas y sociales para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión que han cautivado a millones de pobres, aunque despiertan temor entre los empresarios y los mercados financieros.

Hoy voté por mi hija, hace dos semanas le celebré sus 15 años y me pidió solo un regalo, que votara por Petro, ya que ella no podía. Nunca voto, pero es el regalo para la mujer que me da fuerzas para levantarme todos los días a luchar", dijo a Reuters Pedro Vargas, un guardia de seguridad de 48 años.