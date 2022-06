El primer sindicato de una tienda de Apple en Estados Unidos es aprobado por sus trabajadores

Los empleados de una tienda de Apple en Maryland, Estados Unidos, votaron para conformar el primer sindicato de trabajadores de la gigante empresa de tecnología en ese país.

Los empleados de la sucursal de Apple en Towson aprobaron la medida por 65 votos contra 22, con más o menos una decena de abstenciones.

Después de conocer los resultados, el grupo escribió en Twitter: "Ahora celebramos... mañana continuaremos organizándonos".

Se trata de la tercera tienda de Apple en lanzar un intento de sindicalización este año, pero es la primera en concluir con éxito una votación.

El nuevo sindicato llamado Apple Core (una sigla en inglés de Coalición Organizada de Empleados Minoristas) escribieron una carta abierta a Apple en mayo, explicando que su iniciativa era "sobre el acceso a nuestros derechos que como trabajadores actualmente no tenemos", pero indicaron que no querían "ir en contra o crear un conflicto con la gerencia".

Otras tiendas en Atlanta y Nueva York también han tomado iniciativas para formar sindicatos. El personal de Atlanta, sin embargo, pospuso la votación que tenía planeada, y el sindicato de trabajadores de la comunicación involucrado en la medida - Communications Workers of America - acusó a la empresa de actividades antisindicalistas.

Los sindicatos en EE.UU. no son tan comunes como en otros países, pero siguen estando protegidos por la ley. Para formar un sindicato, la empresa debe voluntariamente aceptarlo o los trabajadores tienen que recoger las firmas de por lo menos 30% de los empleados para que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas in inglés) pueda convocar una elección.

Según medios de Estados Unidos, Apple ha contratado un bufete de abogados experto en temas sindicales y recopilado una serie de "temas de discusión" para que sus equipos gerenciales puedan disuadir a los empleados de plegarse a un sindicato.

En abril, Motherboard (una plataforma de información de tecnología) publicó una grabación de audio de la vicepresidenta de ventas Deirdre O'Brien en la que le dice a los empleados que mientras reconocía el derecho a afiliarse a un sindicato, "es igualmente vuestro derecho no afiliarse a un sindicato".

"Me preocupa lo que significaría interponer otra organización en el medio de nuestra relación, una organización que no tiene un profundo conocimiento de Apple o nuestro negocio", se le escucha decir en la grabación.

Los empleados de la tienda en Towson contaron con el respaldo de un sindicato de larga data, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales. Su presidente Robert Martinez Jr., felicitó a los empleados de Apple en lo que llamó una "victoria histórica".

"Hicieron un enorme sacrificio para miles de empleados de Apple en toda la nación que tenían sus ojos puestos en esta elección", declaró.

"Esta victoria demuestra la creciente demanda de sindicatos en las tiendas de Apple y en las diferentes industrias a lo largo de nuestra nación".

That feeling when ⁦you form the first union at Apple in America. Congrats, ⁦@acoreunion⁩!



Welcome to the Machinists Union! #1u pic.twitter.com/U7JzwXcoz7