El presidente de La Liga asegura que el racismo en el fútbol español "podría eliminarse en 6 meses"

Getty Images Los jugadores del Real Valladolid el Barcelona sostienen un cartel contra el racismo en el fútbol.

La Liga podría reducir la cantidad de incidentes racistas en el fútbol español en seis o siete meses si tuviera los "poderes necesarios", declaró el presidente de esa competición, Javier Tebas.

Según Tebas, La Liga ha solicitado mayores poderes para castigar los incidentes de racismo.

La solicitud se da después de que el delantero del Real Madrid Vinicius Jr fuera víctima de abuso racista durante un partido contra el Valencia el domingo pasado

"Estamos convencidos que si tuviéramos esos poderes, en unos meses podríamos deshacernos de este problema", le dijo Tebas a la BBC.

"Por lo menos podríamos mejorarlo considerablemente en general y en el caso específico de Vinicius. Pero si no contamos con los poderes, todo lo que podemos hacer es presentar quejas", añadió.

Vinicius ha sido objeto de abuso racista varias veces esta temporada y a partir del incidente más reciente ha recibido el apoyo de parte del mundo futbolístico, con jugadores y aficionados expresando solidaridad con el brasileño durante el encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano este miércoles.

Tebas dijo que la primera división ha registrado nueve quejas de abusos racistas dirigido específicamente contra Vinicius.

Según la ley española, La Liga puede identificar y reportar los casos, pero no puede imponer sanciones.

"Queremos poderes, no queremos escondernos del problema de insultos racistas", declaró Tebas.

"No es suficiente que nosotros sólo podamos presentar quejas, queremos tener la potestad de castigar a cualquiera que lance insultos racistas".

"Continuaremos esforzándonos para asegurarnos de que nadie en ningún estadio lance insultos racistas", reiteró.

"Nunca será posible eliminar 100% el problema. De la misma manera que sería imposible eliminar totalmente los robos y otros crímenes, pero lo podríamos reducir una gran cantidad y, si nos dotaran de los poderes necesarios, en seis o siete meses podríamos decir que no tenemos racismo".

¿Qué está haciendo La Liga contra el racismo?

Getty Images Vinicius Jr ha sido objeto de por lo menos nueve incidentes de abuso racista.

La Liga presentó una solicitud formal al gobierno español para que enmiende dos leyes y le dé la autoridad de imponer sanciones como el cierre parcial o total de los estadios, el veto de aficionados y la imposición de multas financieras.

Actualmente, La Liga entrega una carta semanal al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Estatal contra la Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte detallando cualquier cántico en los partidos que incite a la violencia o incluya contenido insultante.

En cuanto a los insultos que pudieran ser clasificados como crímenes de odio, La Liga también los manda a la oficina del Fiscal de Delitos de Odio y Discriminación, como sucedió el domingo.

Ese partido entre el Real Madrid y el Valencia fue suspendido en el segundo tiempo después de que un enfurecido Vinicius denunciara a los fanáticos del equipo opositor ante el árbitro.

Después del encuentro, Vinicius y Tebas estuvieron involucrados en una discusión airada en Twitter, cuando el brasileño declaró que La Liga "es de los racistas", y que "en Brasil, España es conocida como un país racista".

Tebas respondió diciendo que en dos ocasiones Vinicius no se presentó a una reunión para discutir lo que La Liga "podría hacer en casos de racismo", añadiendo: "Antes de criticar y difamar a La Liga, debes informarte bien".

Desde entonces, Tebas se ha disculpado por cómo sus mensajes en Twitter fueron recibidos y cuando se le preguntó al respecto el jueves, dijo:

"No quise atacar a Vinicius. La manera y el momento no fueron ideales. No creo que el mensaje estuviera bien formulado".

Getty Images Javier Tebas.

Muchos han acusado a España de ser un país racista, después de las escenas que se vieron el domingo, pero Tebas aseguró que ese no es el caso.

"No creo que ni España ni la liga española sean racistas", expresó. "No estoy diciendo que no hayan episodios de racismo. Pero en general, ni la liga española, ni sus jugadores o sus aficionados son racistas".

