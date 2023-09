El papa condena el "burlarse de la apariencia del otro" y critica las cirugías plásticas

CIUDAD DEL VATICANO.-El papa Francisco condenó el martes la práctica entre los jóvenes de burlarse de la apariencia del otro y reconoció que él mismo lo hizo cuando era niño en Argentina, hace más de siete décadas.

Francisco habló a estudiantes universitarios en Asia en una conexión de video.

Una mujer de la India le contó que, cuando era adolescente, se sentía avergonzada e inferior a sus compañeros de clase por su peso y su figura, y que había sufrido acoso escolar.

Independientemente de que seas gordo, delgado, bajo o alto, lo importante es vivir en armonía, armonía en el corazón (...) cada hombre, cada mujer tiene su propia belleza y tenemos que aprender a reconocerla", dijo.

Antes de responder a la mujer, que también habló sobre las presiones en las redes sociales, le contó una historia personal.

"Recuerdo a un amigo mío que estaba un poco gordo y nos burlábamos de él, me atrevería a decir que lo acosábamos, una vez le empujamos y se cayó", contó Francisco.

"Cuando llegué a casa, le informaron a mi padre y me llevó a casa del compañero de colegio para que me disculpara", dijo.

Francisco, de 86 años, dijo que se reencontró con el amigo en los últimos años y descubrió que se había convertido en pastor evangélico. El hombre falleció recientemente.

El papa también se refirió a la cirugía estética durante la conversación con los universitarios.

"La cirugía plástica no sirve para nada porque la belleza va a desvanecerse con el tiempo", dijo, y citó a la conocida actriz italiana Anna Magnani, que una vez pidió: "por favor, no retoquen mis arrugas. Me ha costado mucho ganármelas".