El "lucrativo negocio" de los secuestros masivos de escolares en Nigeria

La experta en seguridad Kemi Okenyodo cree que esto ha hecho que los secuestros de escolares sean lucrativos para las bandas criminales.

"La decisión de pagar los rescates debe revisarse. ¿Cuáles son los mejores pasos a seguir para prevenir los secuestros y así evitar el pago del rescate?", se pregunta.

El presidente Muhammadu Buhari también ha insinuado que los gobernadores estatales están alimentando la crisis.

"Los gobiernos estatales deben revisar su política de recompensar a los bandidos con dinero y vehículos. Tal política tiene el potencial de ser contraproducente, con consecuencias desastrosas", señaló a través de su cuenta de Twitter.

State Governments must review their policy of rewarding bandits with money and vehicles. Such a policy has the potential to backfire with disastrous consequences. States and Local Governments must also play their part by being proactive in improving security in & around schools.