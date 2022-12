El lamento de Steven Spielberg tras el éxito de Tiburón y otras confesiones que le hizo a la BBC

Reuters

El director de cine Steven Spielberg dijo que "realmente lamenta" la considerable reducción de la población de tiburones blancos que se produjo tras el éxito de la película ganadora del Oscar Tiburón.

En una entrevista con el programa de radio de la BBC, Desert Island Discs, dijo que teme que los tiburones estén "furiosos" con él por "el frenesí de pescaderos deportivos que surgieron a partir de 1975".

Científicos y biólogos han culpado al filme de retratar injustamente al gran tiburón blanco como una criatura vengativa y de provocar un interés en su cacería para tenerlos como trofeos.

El cineasta estadounidense de 75 años también es conocido por muchos éxitos de taquilla de Hollywood, como E.T., La lista de Schindler y Jurassic Park.

Spielberg también habló sobre su infancia y su nueva película en uno de los programas más icónicos de la BBC, que comenzó en 1942 con la premisa de preguntarle a un invitado famoso: si estuvieras solo en una isla ¿qué ocho discos te gustaría tener?

Cuando a Spielberg se le preguntó cómo se sentiría si su isla desierta estuviese rodeada de un mar habitado por tiburones, respondió:

"Esa es una de las cosas que todavía temo". Pero aclaró que el miedo no era a ser comido, sino al impacto de la película en la población de tiburones de la zona, algo que "realmente lamento al día de hoy".

La historia de Jaws, la película que se estrenó en 1975, se centra en un tiburón que persigue a un grupo de bañistas con la intención de matarlos.

Universal Studio Home Video/Getty Peter Benchley, autor de la novela Jaws (Tiburón) en un evento sobre la película en 2005.

El libro que inspiró la obra de Spielberg está vagamente basado en un incidente de 1916, cuando un gran tiburón blanco atacó a varios nadadores en la costa de Nueva Jersey.

"Después de que se estrenó la película, miles de personas salieron en barcos a cazar tiburones para tenerlos como trofeos en sus botes", le dijo, en 2015, a la BBC George Burgess, biólogo pesquero del Museo de Historia Natural de Florida.

"Fue una pesca popular. No necesitabas tener un barco elegante. Cualquier barcaza que soportara un pez grande. Y no había remordimientos porque estaba la idea de que esos animales eran asesinos".

El autor de "Tiburón", Peter Benchley, quedó bastante perturbado por este hecho.

"Sabiendo lo que sé ahora, es posible que nunca hubiera escrito ese libro", dijo años después.

Burgess indicó que el número de tiburones en las costas del este de América del Norte decreció en un 50% después de la película.

Su propia historia

Entre las ocho canciones que Spielberg escogió en el programa estuvieron: Somewhere del musical West Side Story ("Amor sin barreras") y Come Fly With Me de Frank Sinatra.

Getty Images El director fotografiado con las estrellas de su película West Side Story.

Spielberg también habló sobre su nueva película semiautobiográfica, Los Fabelmans, que sigue la historia de su infancia y su entrada al mundo del cine.

Le dijo a la presentadora Lauren Laverne que una película basada en su propia historia disparó sus niveles de miedo "a las nubes".

"Soy una persona reservada que se está abriendo al público y no puedo esconderme detrás de la autoría de otra persona, un libro, un género o la historia de Estados Unidos".

El director dijo que primero pensó que el proyecto sería "la cosa más autoindulgente en la que le he pedido a la gente que me acompañe", y lo describió como "US$40 millones de terapia".

Dijo que estaba "satisfaciendo una necesidad" al hacer la película, pero admitió que la mayor lucha probablemente fue "no volverse emotivo" mientras la hacía.

Los Fabelmans, que ya obtuvo nominaciones en los Globos de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica de 2023, está protagonizada por Paul Dano y Michelle Williams.

A los 10 años

Cuando Laverne le preguntó cómo comenzó a hacer películas, Spielberg dijo que su primer intento fue una filmación, con una cámara sin software de edición, a la edad de 10 años.

Después de mostrársela a su grupo de niños exploradores, hubo risas y aplausos de parte de su joven audiencia. "Me picó este bicho y eso fue todo".

Hablando de su tiempo en la escuela, Spielberg dijo que su "único boleto" a la popularidad era hacer películas pequeñas y recordó que el capitán del equipo de fútbol le dedicó un sábado completo a protagonizar una película.

"En cierto modo, fue poder decir 'acción' a alguien que no me hablaba en la escuela, pero que obedecía la palabra 'acción', (y eso) fue algo que me empoderó".

Hablando en general sobre ser cineasta, Spielberg dijo que no era su rol "manipular" a la audiencia, pero admitió haberlo hecho en Tiburón y en su película de terror sobrenatural de 1982 Poltergeist.

Spielberg también se refirió a la Lista de Schindler y dijo que cuando inicialmente se le acercaron con la idea para hacer la película en 1982, no estaba listo "emocionalmente" o como cineasta.

El director también eligió llevar a la imaginaria isla el libro The Grapes of Wrath (Las uvas de la ira) y, por supuesto, su cámara favorita.

*Con información de la periodista de la BBC Charley Adams.

