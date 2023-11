El funcionario paraguayo destituido tras firmar un acuerdo con Kailasa, un país que no existe

Instagram/@srinithyananda Un funcionario del municipio paraguayo de Karapaí junto a representantes de Kailasa tras la firma de un acuerdo de relaciones bilaterales.

El gobierno de Paraguay destituyó a un alto funcionario por haber firmado un documento de cooperación con Estados Unidos de Kailasa, un país inexistente cuyo líder fue acusado de acoso y abuso sexual.

Arnaldo Chamorro, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, fue sustituido este miércoles por firmar una declaración en la que expresó "un sincero deseo y recomendación para que el gobierno de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa".

También abogó por que Paraguay "apoye la admisión de los Estados Unidos de Kailasa como Estado soberano independiente en varias organizaciones internacionales tales como, entre otras, las Naciones Unidas".

El documento tiene fecha del 16 de octubre de 2023 y afirma que Kailasa es "una nación de civilización hindú iluminada establecida para servir las necesidades religiosas y espirituales de dos mil millones de hindúes y de toda la humanidad y de todos los seres".

Entrevistado este miércoles por la radio local ABC Cardinal, Chamorro reconoció no saber dónde quedaba el supuesto país.

"Vinieron y expusieron la intención de ayudarle a Paraguay, trajeron varios proyectos de ayuda para la parte agrícola, ellos vinieron a ofrecer su ayuda, les escuchamos y fue eso", afirmó, horas antes de ser removido del cargo.

"O sea que yo mañana le puedo llevar al dueño de Bananalandia y usted le va a firmar esto, y le van a recibir con el ministro", le dijo la periodista radial, a lo que Chamorro contestó con un largo silencio.

Instagram/@srinithyananda Nithyananda Paramashivam, líder del inexistente país de Kailasa, se autoproclama dios.

Tras conocerse la noticia de la firma de este acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo en un comunicado que "no puede considerarse un documento oficial" porque no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes, y por lo tanto no tiene validez.

Añadió que Chamorro actuó "sin autorización alguna" y que no tenía "competencia" para ello.

Instagram/@srinithyananda Los representantes de Kailasa también firmaron acuerdos con el municipio paraguayo de María Antonia.

Infiltrados en Naciones Unidas

El engaño de los Estados Unidos de Kailasa llegó en febrero de este año a la ONU, ya que sus representantes participaron en sesiones de dos debates de la organización.

El hecho provocó revuelo y forzó a la ONU a asegurar que iba a ignorar las declaraciones hechas por los representantes del país ficticio ante dos de sus instancias en Ginebra, Suiza.

La aparición del inexistente país en la ONU no pasó inadvertida en India, donde fue reseñada por los medios y se hizo viral en las redes sociales.

El primer evento al que lograron colarse los funcionarios del inexistente Estado fue un debate sobre la representación de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones, organizado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 22 de febrero.

Dos días después, los supuestos diplomáticos también se hicieron un espacio una discusión sobre desarrollo sostenible, organizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR).

Un video en el sitio web de la ONU de la segunda sesión muestra que cuando se invita a los asistentes a hacer preguntas, una mujer que se presenta como Vijayapriya Nithyananda, "la embajadora permanente de los Estados Unidos de Kailasa" y dice querer preguntar sobre "los derechos indígenas y el desarrollo sostenible".

Captura de pantalla/Naciones Unidas Una mujer que se identificó como Vijayapriya Nithyananda y se presentó como embajadora de Kailasa tomó la palabra en un comité de la ONU.

La mujer describió Kailasa como el "primer Estado soberano para los hindúes" establecido por Nithyananda, el "supremo pontífice del hinduismo". También afirmó que el país ha tenido "éxito con el desarrollo sostenible", porque proporcionó necesidades como alimentos, vivienda y atención médica de forma gratuita a todos sus ciudadanos.

La supuesta embajadora aprovechó su turno para pedir medidas para "detener la persecución" contra Nithyananda y la gente de Kailasa.

Vivian Kwok, oficial de medios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, atribuyó el incidente a que este tipo de diálogos son reuniones públicas y abiertas a cualquier persona interesada.

La ONU la integran 193 estados miembros, aunque también permite la participación de algunos pueblos que no tienen un Estado propio, aunque bajo la aprobación de la mayoría de sus miembros, como es el caso de los territorios palestinos.

Sin embargo, el hecho representó un bochornoso incidente que puso en tela de juicio la rigurosidad de los protocolos de Naciones Unidas.

Nithyananda Paramashivam, el gurú que lidera Kailasa

Nithyananda Paramashivam, también conocido como Paramahamsa Nithyananda o simplemente Nithyananda, tiene 45 años.

Fundó su áshram -sitio de meditación y educación hinduista- en 2003 en Bidadi, un pueblo en el sur de India cercano a la ciudad de Bangalore.

Poco después abrió una sucursal en Los Ángeles, Estados Unidos, bajo el nombre de Life Bliss Foundation.

Una discípula lo denunció por violación en India en 2010, tras lo cual fue arrestado brevemente antes de obtener la libertad bajo fianza. Fue acusado ante un tribunal en 2018.

Getty Images Nithyananda Paramashivam en 2012 siendo escoltado por la policía de India tras las denuncias por acoso y abuso sexual.

Días antes de abandonar el país, en otra denuncia policial también se lo acusaba de secuestrar y confinar a niños en su áshram en el estado occidental de Gujarat.

Huyó de India en 2019 y no está claro cómo ni a dónde escapó.

Ese mismo año afirmó haber comprado una isla frente a las costas de Ecuador y haber fundado un nuevo país llamado Kailasa, bautizado así por una montaña del Himalaya que es considerada la morada del dios hindú Shiva.

En ese momento, Ecuador negó que se encontrara en el país y dijo que "Nithyananda no ha recibido asilo de Ecuador ni ha sido ayudado por el gobierno de Ecuador".

Kailasa afirma tener una bandera, una Constitución, un banco central, un pasaporte y un emblema nacional.

Nithyananda no ha hecho apariciones públicas desde 2019, aunque periódicamente se publican videos de sus sermones en sus redes sociales.

The Guardian informó el año pasado que el representante de Nithyananda en Reino Unido había asistido a "una glamurosa fiesta de Diwali en la Cámara de los Lores" por invitación de dos miembros del Partido Conservador.

