El escándalo de Mary Kay Letourneau, la profesora que tuvo dos hijas con su alumno adolescente y que Netflix llevó al cine en la película "May December"

Getty Images Mary Kay Letourneau y Vili Fualaau tenían una diferencia de edad de 22 años.

El escándalo estalló en una tranquila comunidad al sur de la ciudad estadounidense de Seattle en 1996.

Mary Kay Letourneau, una profesora de 34 años de la escuela primaria Shorewood, en la localidad de Burien, mantenía una relación sentimental con un alumno de 12 años llamado Vili Fualaau.

Y no solo eso. La profesora estaba embarazada del adolescente.

Tras la detención de Letourneau, la noticia pasó rápidamente de la prensa local a la nacional e internacional por lo insólito e ilegal de la relación.

Letourneau era una mujer casada con cuatro hijos, una profesora muy apreciada en la escuela de Burien.

Siempre sostuvo que nunca pensó que estuviera haciendo algo ilegal al mantener una relación con Fualaau y aseguraba que fue él quien la persiguió a ella y que simplemente accedió a la relación.

Las autoridades nunca la creyeron, y acabó siendo condenada a prisión por la violación del menor, con el que acabaría teniendo una segunda hija.

La historia de la pareja es la fuente de inspiración de la nueva película de Netflix "May December" (en español, Secretos de un escándalo), protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman.

El origen de la relación

Letourneau y Fualaau se conocieron en 1991 cuando él era su alumno en la escuela primaria con tan solo 8 años.

Fualaau venía de una familia desestructurada. Su padre se había casado 5 veces y tenía 17 hermanos y hermanas.

Durante los años siguientes, Letourneau se mantuvo en contacto con el niño, al que ayudó desarrollar su talento artístico.

Fualaau contó que todo empezó en 1996 cuando él tenía 12 años y ella 34, por una apuesta que hizo con su primo, a quien le dijo que podía conquistar a la profesora. En un campamento de verano empezó cortejar a Letourneau y a llamarla “mi novia”.

"Hubo un momento en el que me dijo que estaba enamorado de mi. Me dio miedo", contó Letourneau en una entrevista.

En las semanas y meses posteriores empezaron a intercambiar notas y cartas románticas, y las cosas subieron de tono rápidamente, hasta convertirse en una relación sexual.

Querían mantener su relación en secreto, pero en una de sus “citas” las cosas se complicaron.

Getty Images Vili Fualaau tenía 12 años cuando inició su relación con la profesora.

En junio de 1996 un policía que estaba patrullando en la marina de la ciudad de Des Moines fue a revisar un auto estacionado sospechoso y encontró a la profesora y al adolescente en su interior.

Letourneau dijo que era la profesora del joven y que no estaba pasando nada inapropiado. Fueron llevados a la estación de policía, a donde acudió la madre del menor, quien dijo que no había problema con que su hijo estuviera con su profesora.

Durante un tiempo lograron mantener la relación en secreto e incluso Fualaau visitó en varias ocasiones el hogar de la Letourneau, donde esta vivía con su marido y sus 4 hijos.

Pero entre la comunidad empezó a correr el rumor de que una profesora estaba manteniendo relaciones sexuales con un alumno y que incluso había quedado embarazada.

A principios de 1997 el esposo de Letourneau, Steve, encontró las notas románticas con tintes sexuales que confirmaban la relación entre su mujer y el alumno.

Steve Letourneau abandonó el hogar familiar y poco después uno de sus familiares denunció la relación ante el distrito escolar.

El juicio a la maestra

Getty Images La pareja tuvo dos hijas, una de ellas nacida durante el juicio contra Letourneau y la otra mientras esta estaba en prisión.

En marzo de 1997 Letourneau fue arrestada y acusada del delito de violación en segundo grado de un menor de edad. Luego se supo que estaba embarazada.

Según su abogado, ella parecía no entender que la relación que mantenía con su aluno era ilegal.

"Me decía que estaban enamorados y que él también quería la relación. '¿Cómo puede ser un delito?', me preguntaba ella. Realmente no creía que estuviera cometiendo un delito", relató el abogado

Finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y recibir una pena reducida pese a la gravedad del delito.

“Su señoría, hice algo de lo que no tenía derecho a hacer, moral o legalmente. Estuvo mal y lo siento”, dijo en el juicio. “No volverá a suceder de nuevo. Por favor, por favor, ayúdenme, ayúdenos”, dijo sollozando.

Letourneau fue sentenciada a seis meses de prisión.

Cuando fue condenada ya había dado a luz a su hija Audrey y consiguió salir en libertad a los tres meses bajo la estricta condición de no acercarse a Fualaau, algo que no cumplió.

Días después de que saliera de prisión, un policía vio un auto con las ventanas empañadas y al inspeccionarlo encontró a la pareja en su interior. Letourneau fue nuevamente arrestada.

“A solo semanas de su liberación de prisión, deliberadamente violó los términos de su sentencia”, le dijo la jueza que la condenó a 7 años y medio de cárcel.

Letourneau nuevamente estaba embarazada. Georgia, su segunda hija con Fualaau, nació en prisión.

Un trágico final

Getty Images La pareja se casó en 2005.

En los 7 años que Letourneau estuvo en prisión, Fualaau crió a sus dos hijas con la ayuda de su madre, e incluso llegó a tener citas con otras mujeres.

Pero cuando su antigua profesora salió de la cárcel, empezaron de nuevo la relación y en 2005, siendo él era ya mayor de edad, contrajeron matrimonio.

Aunque ser padre adolescente fue muy difícil para él, Fualaau quería que sus hijas tuvieran a sus dos padres en el mismo hogar. “Yo nunca tuve eso, así que lo hice por ellas”, contó en una ocasión.

Tras 12 años de matrimonio, en 2017 Fualaau inició un proceso de separación, aunque por un tiempo siguieron viviendo juntos.

Al año siguiente, Mary Kay Letourneau recibió la noticia de que tenía cáncer de colon. La enfermedad se extendió rápidamente y en 2020 murió a la edad de 58 años con Fualaau y varios de sus hijos a su lado.

