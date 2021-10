El duro mensaje de Residente a J Balvin por su llamado a boicotear los Latin Grammy

Getty Images

La próxima entrega de los premios Latin Grammy ha generado una intensa polémica.

El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, criticó duramente el llamado al boicot a tales premios que hizo el cantante colombiano J Balvin (José Osorio Balvin).

Aunque ambos ya han eliminado sus mensajes, durante varias horas generaron una discusión entorno a si la música urbana latina está bien valorada por los Latin Grammy.

La Academia Latina de la Grabación no se ha pronunciado al respecto.

"No nos valoran"

El martes fueron anunciados los nominados a la 22ª entrega de los Latin Grammy, uno de los premios más importantes a la música en español.

La lista de candidatos para 53 categorías no dejó contento a J Balvin, quien considera que el género urbano no está bien representado en las nominaciones.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto", escribió el colombiano en Twitter.

"Pd. Estoy nominado, para que no vengan con que estoy dolido", continuó.

El músico es candidato en la categoría de Canción del año por el tema "Agua".

JBalvin/Twitter

Aun así, J Balvin hizo un llamado al boicot: "Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento", escribió en Twitter.

Sus mensajes fueron eliminados horas después.

La dura respuesta de Residente

Residente grabó un video que llegó a tener más de un millón de reproducciones en Instagram antes de que desapareciera.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", dice el exintegrante de la banda Calle 13.

Le recriminó no haber hecho el mismo llamado al boicot el año pasado, cuando tuvo 13 nominaciones en los Latin Grammy.

"Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", dijo.

Y fue más allá: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", continúa.

Getty Images J Balvin fue galardonado en la entrega de 2020 de los Latin Grammy.

El vídeo fue eliminado del perfil de Instagram de Residente pero compartido por usuarios de redes sociales que lo descargaron.

"Respeto tu opinión", dijo J Balvin en un comentario en Instagram.

Después subió una fotografía en la que aparece al lado de un carrito de hot dogs que rápidamente acumuló más de 1,5 millones de "me gusta".

"El género no empezó cuando usted llegó"

A este cruce de palabras también se sumó el cubano Yotuel.

El coautor de la canción "Patria y vida", un himno de muchos cubanos contrarios al gobierno de la isla, respondió a J Balvin en un video: "El género no empezó cuando usted llegó", le dijo.

"Ya existía y ya estábamos fajados", le señaló al recordarle que la música urbana fue impulsada por artistas como Tego Calderón, V Coci o su propia exbanda, Orishas.

Dijo que un "artista urbano poderoso" es aquel que crea una canción que lleva "un pueblo para la calle".

"El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano", señaló.

J Balvin se limitó a escribir una respuesta corta: "Respeto, caballero".

