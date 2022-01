"El club de la pelea": el "final feliz" del la icónica película en China para que gane la policía

Atención: este artículo contiene spoilers de la película "El club de la pelea".

El final de la película estadounidense de culto "El club de la pelea" (Fight Club) de 1999 se eliminó para los espectadores en China y se reemplazó por una pantalla con un mensaje particular.

El final original vio al narrador en la voz de Edward Norton matar a su alter ego imaginario Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, antes de que las bombas destruyeran edificios en el clímax de un complot subversivo para reordenar la sociedad, denominado Project Mayhem ("Proyecto caos").

En China, antes de las explosiones, un mensaje dice ahora que la policía frustró el complot, arrestó a los criminales y envió a Durden a un "asilo para lunáticos".

El nuevo final les dice a los espectadores: "A través de la pista proporcionada por Tyler, la policía descubrió rápidamente todo el plan y arrestó a todos los criminales, evitando con éxito que la bomba explotara".

"Después del juicio, Tyler fue enviado a un asilo para lunáticos para recibir tratamiento psicológico. Fue dado de alta del hospital en 2012".

Hahaha. This is how Fight Club ends on the Chinese version of Netflix, Tencent Video. pic.twitter.com/WvHWYjGEAR