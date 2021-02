El cirujano que participó en una audiencia judicial en Estados Unidos mientras operaba a un paciente

Es otra de las audiencias judiciales más surrealistas que han dado estos tiempos de pandemia y Zoom.

Y es que un médico de Sacramento, California, se presentó a la corte a disputar una multa de tráfico a través de una videollamada mientras realizaba una cirugía en un paciente.

El cirujano Scott Green se conectó a la audiencia vestido con batas quirúrgicas y mascarilla desde una sala de operaciones y cuando fue interrogado por el juez, respondió que estaba feliz de seguir adelante con la audiencia y que tenía "otro cirujano aquí mismo que está haciendo la cirugía conmigo".

El juez, por su parte, consideró que no era "apropiado" continuar de esa manera y pospuso la audiencia.

La Junta Médica de California informó en un comunicado que investigará el incidente dado que "espera que los médicos sigan el estándar de atención al tratar a sus pacientes".

Antes de comenzar la audiencia de la Corte Superior de Sacramento, que se transmitió en vivo en YouTube, un secretario de la corte le preguntó al cirujano plástico: "¿Hola, Sr. Green?¿Está disponible para el juicio? Parece que está en una sala de operaciones".

Green respondió: "Lo estoy, señor. Sí, estoy en un quirófano en este momento. Pero, estoy disponible para el juicio. Adelante".

El secretario le dijo a Green que la audiencia se estaba transmitiendo en vivo en línea, porque la ley exige que las audiencias de tráfico estén abiertas al público.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”



Defendant: “Yes, sir.”



Judge: “Or should I say, Dr. Green.”



