El SARS-CoV-2 no pudo haber escapado del laboratorio, fue diseñado como arma biológica: Viróloga china

CIUDAD DE MÉXICO.- La viróloga china, Li-Meng Yan, aseguró que el coronavirus SARS-CoV-2 fue creado por el hombre en un laboratorio como un arma biológica y liberado a propósito.

Durante una entrevista con una televisora española, la especialista, externó, "Lo que puedo decir es que sin duda fue liberado a propósito".

La viróloga de la Universidad de Hong Kong, exiliada en Estados Unidos, apuntó que el virus fue diseñado a partir de otros coronavirus de murciélago para atacar al ser humano, por lo que no necesitó adaptación.

Li-Meng Yan no es la primera vez que causa controversia por sus declaraciones, que rechazan la versión oficial sobre el origen del virus causante de la pandemia de Covid-19 y eso la llevó a abandonar su país desde abril.

.@navedelmisterio, sobre la entrevista a la Dra. Li-Meng Yan: "Creo que el virus se escapó por mala praxis, no con intención" https://t.co/Za3OX1M9gw — Telecinco (@telecincoes) October 24, 2020

En el mes de julio, ofreció una entrevista a la cadena Fox News en la que aseguró que el gobierno chino estuvo enterada del nuevo coronavirus mucho antes de revelar al mundo su existencia.

Mientras que en la entrevista que difundió la televisora española, Telecinco, la viróloga, insistió que el origen natural del virus no se sostiene y que fue creado como un arma biológica sin restricciones.

Para trabajar dentro (de un laboratorio) hay que pasar por una verificación de antecedentes del gobierno, someterse a vigilancia durante todo el día y aprobar unos exámenes muy duros. Ningún ser vivo, excepto los humanos, pueden salir de ahí. Por lo tanto, no hay forma de que el virus haya escapado por accidente, resaltó.

Este tipo de incidentes, expuso, puede ocurrir en laboratorios comunes pero no en el gobierno chino, pues realizan un trabajo profesional.

En virus, dijo, se contagia a través del aire y del sistema respiratorio, y tiene resistencia al medio ambiente y en determinados entornos, y a esto se suman las personas asintomáticas que contribuyen a dispersarlo.



“Voy a difundir el mensaje tanto como sea posible, y voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”, finalizó.