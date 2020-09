“El Chavo del 8 Metalero” se queda sin “intimidad” por su fama

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El “Chavo del 8 metalero” se quedó sin intimidad después del meme compartido millones de veces relatando su parecido con Roberto Gómez Bolaños.

Además de músico, Phil Claudio González, tiene una banda de rock y es productor musical, es propietario de un bar y se destaca en otros rubros en lo que necesita utilizar el teléfono que a estas alturas, le resulta inutilizable.

“Trabajo con el teléfono, vendo merchandansing por las redes sociales y no las puedo utilizar porque me llegan dos millones de mensajes y me joden”, cita el medio Infobae.

Y que no puede publicar nada porque recibe 4 mil comentarios, agregan.

Las etapas de todo hombre... pic.twitter.com/1IBDGe6HCj — El Chavo Metalero (@ElChavoMetalero) September 28, 2020

“Ni miro lo que comentan, pero en ese sentido, no tengo intimidad”, destacó el residente de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo al portal informativo, el “Chavo del 8 Metalero” tiene una larga trayectoria arriba de los escenarios e hizo referencia a eso en un video que compartió a través de su cuenta de Facebook y que mostraron en el programa “Intrusos”.

JAJAJJAJAA El chavo metalero si existe en la vida real, yo pensé que era una foto editada. pic.twitter.com/oB9hRCwEcS — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) September 26, 2020

“El que lo hizo, si lo hizo con mala intención, le fue como el ort…, loco. Y si lo hiciste con la mejor intención, joya”, sostuvo.

“Me lo tomé bien, solamente salto cuando me provocan. Me gusta el humor, pero no me gusta que me ridiculicen. En ese sentido tengo pocas pulgas, y salto”.

Al que me jode lo voy a buscar mano a mano, yo soy de la vieja escuela”, sentenció Phil Claudio, mejor conocido como “El Chavo del 8 metalero”.