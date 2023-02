Ejército de EU gastó 1.5 mdd para tirar tres ovnis este mes

El ejército de Estados Unidos gastó por lo menos 1.5 millones de dólares para poder derribar los tres objetos voladores no identificados que sobrevolaban su territorio y que las autoridades ahora dicen que pueden haber sido globos recreativos, según reportó The New York Post.

Los aviones encargados de la misión dispararon cuatro misiles AIM-9X con un costo de 400 mil dólares cada uno, para tirar los ovnis avistados sobre el cielo de Alaska, Yukón en Canadá y Lago Hurón a principios de Hurón, de acuerdo con el informe publicado por el Wall Street Journal este miércoles.

También se sumarían miles de dólares de costo por las labores de búsqueda de escombros que realizan la Marina, la Guardia Costera, la Guardia Nacional de Alaska y las fuerzas canadienses.

Te puede interesar: El OVNI derribado con un misil de 400 mil dólares de la Fuerza Aérea pudo ser un globo de 12 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que no existen indicios que apunten a que estos dispositivos sean de China o que estén siendo utilizado por alguna otra nación para con fines de vigilancia.

La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos probablemente sean globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación, que estudian el clima o realizan otras investigaciones científicas”, indicó el mandatario.

El objeto que se situaba sobre el cielo del lago Hurón el pasado 12 de febrero, fue el único que requirió de dos misiles ya que el primero que fue lanzado no pudo dar en el blanco.