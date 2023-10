Efemérides del 5 de octubre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.-Te contamos las efemérides del 5 de octubre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1500 y 2022.

1500

1511.- Creada la Audiencia de Santo Domingo, primer tribunal de la Corona española en América.

1700

1716.- Felipe V otorga a Buenos Aires el título de ciudad "muy noble y muy leal".

1762.- La flota inglesa logra la capitulación de Manila (Filipinas).

1789.- Una multitud de parisinos, encabezados por mujeres enfurecidas por la escasez de harina y el precio del pan, asalta el palacio de Versalles, sede de la monarquía absolutista francesa, y obliga al traslado esa noche de los reyes Luis XVI y María Antonieta al palacio de las Tullerías.

1800

1816.- Ajusticiados en la Plaza Mayor de Bogotá los patriotas Camilo Torres, Manuel Rodríguez Torices, el Conde de Casa Valencia y José María Dávila, acusados de rebelión.

1900

1910.- Proclamación de la República Portuguesa.

1931.- Los aviadores Pangborn y Herndon completan sin escalas la distancia entre Tokio y Washington, el vuelo transpacífico más largo hasta la fecha.

1954.- Se firman en Londres los acuerdos sobre Trieste entre Italia y Yugoslavia.

1958.- El líder anticolonialista Patrice Lumumba crea en el Congo Belga el Movimiento Nacional Congoleño.

1961.- Estreno mundial en Nueva York de la película "Breakfast at Tiffany's" ("Desayuno con diamantes"), protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard.

1962.- Los Beatles editan su primer sencillo, "Love me do".

- Estreno de la primera película de James Bond: "Agente 007 contra el Dr. No".

1982.- El Parlamento de Bolivia elige presidente a Hernán Siles Zuazo.

1988.- Derrota del general Pinochet, que ejercía el poder desde 1973 tras un golpe de Estado, en el plebiscito celebrado en Chile.

- Comienza en Argelia la llamada "revuelta del pan", que se saldó con cerca de 200 muertos.

1989.- El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es distinguido con el Premio Nobel de la Paz.

1994.- Presunto suicidio colectivo en Suiza de 48 personas de la secta Orden del Templo Solar.

- Estados Unidos levanta la prohibición de comunicaciones telefónicas directas con Cuba.

2000

2000.- Unas 300.000 personas toman el Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública después de que se anularan las elecciones presidenciales. Caída del régimen de Slobodan Milosevic.

2008.- Mueren 75 personas, de ellas 41 niños, por un terremoto en Kirguistán.

2010.- En Ajka (Hungría), un vertido de lodo rojo tóxico de una fábrica de aluminio causa diez muertos y más de un centenar de heridos.

2018.- Suiza pone fin al secreto bancario.

- La obra "Niña con globo" del artista británico Banksy se autodestruye tras ser subastada por 1,180 millones de euros en Sotheby's.

2020.- Los virólogos estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, y el británico, Michael Houghton, son galardonados con el Premio Nobel de Medicina por descubrir el virus de la hepatitis C.

2022.- El presidente Vladímir Putin promulga la anexión a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.



NACIMIENTOS

1713.- Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la Enciclopedia.

1864.- Louis Lumiére, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo.

1930.- Miguel Baez "Litri", torero español.

1936.- Vaclav Havel, expresidente de la República Checa.

1951.- Bob Geldof, músico irlandés.

1952.- Imran Khan, exjugador de críquet y político, ex primer ministro de Pakistán.

- Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán.

1965.- José Couso, cámara español, muerto en la guerra de Irak.

1975.- Kate Winslet, actriz británica.

1983.- Jesse Eisenberg, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1880.- Jacques Offenbach, compositor alemán.

1918.- Roland Garros, aviador francés.

1984.- Leonard Rossiter, actor británico.

2005.- Álvaro Domecq, ganadero español.

2007.- Walter Kempowski, escritor alemán.

2011.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple.

- Góksin Sipahioglu, fotógrafo turco, fundador de la agencia SIPA.

2015.- Henning Mankell, escritor sueco.

- Chantal Akerman, cineasta belga.

2017.- Carlos Saúl Toro, dramaturgo y artista hondureño.

2018.- Héctor Ulloa, actor y músico colombiano.

Santoral católico

San Atilano de Zamora

Santa Caritina de Corico

Santa Flora de Beaulieu

San Jerónimo de Nevers

Santa Mamlaca

San Meinulfo de Paderborn

San Tranquilino Ubiarco

Beata Ana Schäffer

San Apolinar de Valence

Beato Bartolomé Longo

Beato Francisco Javier Seelos

Beato Mariano Skrzypczak

Beato Mateo Carreri

Beato Pedro de Imola

Beato Raimundo delle Vigne o de Capua

Beato Santos de Cora

Celebraciones