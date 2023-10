Efemérides del 18 de octubre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 18 de octubre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1800 y 2021.



1851.- Se publica por primera vez la novela "Moby Dick", de Herman Melville, bajo el primer título de "The whale".

1869.- Publicación del primer número de "La Prensa", uno de los principales diarios de Argentina.

1898.- Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico.

1892.- Se inaugura en Estados Unidos la primera línea telefónica interurbana del mundo, entre Nueva York y Chicago.

1901.- Fundación de la Biblioteca Nacional de La Habana.

1922.- Nace la British Broadcasting Company, la cadena de televisión británica BBC.

1958.- Se presenta "Tennis For Two", primer videojuego gráfico.

1961.- Estreno en Nueva York de la película musical "West side story".

1967.- Estreno en Estados Unidos de la película de Disney "El libro de la selva".

1968.- El estadounidense Bob Beamon establece el récord mundial de 8,90 metros en salto de longitud, en los Juegos Olímpicos de México.

1970.- Krim Belkacem, exjefe del Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino, aparece asesinado en un hotel de Fráncfort (Alemania).

1981.- El Partido Socialista griego (PASOK) gana las elecciones generales y Andreas Papandreu se convertirá en el primer ministro socialista en la historia de Grecia.

1989.- Dimite Erich Honecker, presidente de la República Democrática de Alemania y secretario general del Partido Comunista.

1989.- Perú concede a Bolivia dos zonas francas en los puertos de Matarani.

1991.- Israel y la URSS restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1967 tras la Guerra de los Seis Días.

1999.- El español Javier Solana toma posesión como Alto Representante de la política exterior y de seguridad común de la UE ("míster PESC").

2003.- El astronauta español Pedro Duque inicia su segunda misión científica espacial.

2004.- El Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones firman en Montevideo un acuerdo de libre comercio.

2007.- Mueren 140 personas y 550 resultan heridas en un atentado al paso de la comitiva de la exprimera ministra Benazir Bhutto en Karachi (Pakistán).

2011.- Liberan al soldado israelí Guilad Shalit, secuestrado en 2006, a cambio de un millar de presos palestinos.

2012.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC constituyen en Noruega la mesa para las negociaciones de paz.

2013.- Alicia Alonso, legendaria coreógrafa y bailarina cubana, recibe el premio Atahualpa del Cioppo por su trayectoria en escenarios de todo el mundo.

2019.- Mueren ocho personas en el enfrentamiento en la ciudad mexicana de Culiacán por el arresto y posterior liberación de uno de los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán.

2020.- Miles de personas se congregan en la capital chilena para conmemorar el primer año de las protestas contra el Gobierno y para clamar que "Chile despertó".

2020.- Ersin Tatar gana las elecciones presidenciales de la República Turca del Norte de Chipre, país reconocido solo por Turquía.

2021.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia por diversas violaciones a los derechos de la periodista Jineth Bedoya.



NACIMIENTOS

1634.- Luca Giordano, pintor italiano.

1801.- Justo José de Urquiza, general y estadista argentino.

1909.- Norberto Bobbio, filósofo y senador italiano.

1918.- Constantino Mitsotakis, político griego.

1919.- Pierre Elliott Trudeau, político canadiense.

1920.- Melina Mercuri, actriz y política griega.

1926.- Klaus Kinski, actor alemán.

1926.- Chuck Berry, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.

1929.- Violeta Chamorro, expresidenta de Nicaragua.

1930.- Frank Charles Carlucci, político y diplomático estadounidense.

1932.- Vytautas Landsbergis, político lituano.

1935.- Peter Boyle, actor estadounidense.

1954.- Carlos Jarque, empresario y político mexicano.

1956.- Martina Navratilova, tenista estadounidense de origen checo.

1959.- Carlos Mauricio Funes Cartagena, político de El Salvador.

1960.- Jean-Claude Van Damme, actor y especialista de artes marciales belga.





DEFUNCIONES

1893.- Charles Gounod, compositor francés.

1931.- Thomas Edison, inventor estadounidense.

1955.- José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español.

1966.- Elizabeth Arden, fundadora de la marca de cosméticos.

1995.- Franco Fabrizi, actor italiano.

1997.- Roberto Goizueta, cubano, expresidente de Coca-Cola.

2003.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

2005.- Alexandr Yákovlev, ideólogo de la Perestroika.

2011.- Andrea Zanzotto, poeta italiano.

2012.- Sylvia Kristel, actriz holandesa.

2015.- Gamal al Ghitany, escritor egipcio.

2019.- Rui Manuel Trindade Jordão, futbolista angoleño nacionalizado portugués.

2020.- Tomás Herrera, baloncestista cubano.

2021.- Concha Márquez Piquer, cantante de copla española.

2021.- Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos.

2021.- Miguel Palmer, actor mexicano.

2022.- Franco Gatti, cantante italiano, miembro de "Ricchi e Poveri".

CELEBRACIONES

Día Mundial de la Menopausia

Día Mundial de la Protección a la Naturaleza

Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos

SANTORAL CATÓLICO