Efemérides del 12 de septiembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 12 de septiembre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1502 y 2020.

1500

1502.- El navegante Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo en llegar a las costas de la actual Nicaragua.

1800

1827.- "El Mercurio", el periódico más antiguo en circulación de Chile, se funda en la ciudad de Valparaíso.

1848.- Suiza se convierte en un estado federal mediante una modificación de la Constitución.

1860.- El aventurero estadounidense William Walker, que cinco años antes se había hecho proclamar presidente de Nicaragua, es fusilado en Honduras.

Te puede interesar: Xi Jinping se reunirá con Putin en su primer viaje fuera de China

1910

1910.- El compositor y director de orquesta austriaco Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 8 en Munich (Alemania).

1923.- Rhodesia del Sur, actual Zimbabue, se convierte en colonia autónoma de la corona británica.

1943.- Un comando de las SS alemanas libera al dictador italiano Benito Mussolini de su prisión en el monte Gran Sasso, a cien kilómetros de Roma.

1953.- El senador estadounidense John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier se casan en la iglesia St. Mary en Newport (Rhode Island).

1958.- El físico Jack S. Kilby presenta en Estados Unidos el primer circuito integrado (microchip), base de la tecnología moderna.

1974.- Haile Selasie, el último emperador de Etiopía, es derrocado por un golpe militar y encarcelado en Addis Abeba.

1975.- La banda británica Pink Floyd publica su noveno álbum, "Wish you were here", uno de los álbumes más vendidos de la historia.

1980.- El general Kenan Evren, jefe del Estado Mayor del Ejército turco, da un golpe de Estado e instaura un régimen militar.

1989.- El primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki constituye el primer gobierno no comunista del país desde la II Guerra Mundial.

1992.- Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, es capturado en Lima.

1900

2002.- Un juez argentino dicta la prisión preventiva del expresidente Leopoldo Galtieri por la desaparición de guerrilleros durante la dictadura.

2005.- Israel culmina la retirada completa de su personal militar en la franja de Gaza y pone fin a su presencia en la zona desde 1967.

2007.- El expresidente de Filipinas Joseph Estrada, depuesto por un golpe de Estado en 2002, es condenado a cadena perpetua por corrupción.

2013.- El presidente de Siria, Bashar al Asad, acepta poner las armas químicas bajo control internacional en respuesta a la propuesta de Rusia.

2016.- El opositor cubano Guillermo Fariñas, Premio Sajarov 2010 del Parlamento Europeo, abandona la huelga de hambre y sed tras 54 días.

2019.- La justicia estadounidense deniega por segunda vez la libertad al expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de corrupción.

2020.- El Gobierno afgano y los talibanes inician las negociaciones de paz en Doha (Catar), 19 años después de la invasión estadounidense.

Te puede interesar: La carta secreta de la Reina Isabel que está en uno de los edificios más famosos de Australia: ¿Por qué no se puede abrir hasta dentro de 63 años?

Nacimientos

1888.- Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1913.- Jesse Owens, atleta estadounidense, cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín.

1944.- Barry White, cantante estadounidense.

1973.- Paul Walker, actor estadounidense.

1980.- Yao Ming, baloncestista chino.

1981.- Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense.

1994.- Kim Nam-joon RM,músico surcoreano.

Defunciones

1977.- Steve Biko, activista sudafricano contra el apartheid.

1981.- Eugenio Montale, escritor italiano.

1992.- Anthony Perkins, actor estadounidense.

1993.- Raymond Burr, actor canadiense.

2003.- Johnny Cash, cantante estadounidense.

2008.- David Foster Wallace, escritor estadounidense.

2009.- Norman Borlaugh, científico estadounidense, Nobel de la Paz.

2010.- Claude Chabrol, cineasta francés.

2013.- Ray Dolby, ingeniero estadounidense, inventor del sistema de sonido.

2014.- Ian Paisley, reverendo y político norirlandés.

2017.- Edith "Edie" Windsor, activista estadounidense, defensora de los derechos LGBT.

Santoral católico

Dulce Nombre de María

San Albeo de Emly

San Autónomo de Bitinia

San Curonato obispo

San Francisco Ch´oe Kyong-hwam

San Guido de Anderlech

San Poncio de Serrancolin

Beato Pedro Sulpicio Cristóbal Faverge

Nuestra Señora de Estíbaliz

Celebraciones