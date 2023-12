Efemérides del 10 de diciembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 10 de diciembre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1800 y 2022.



1800

1848.- El futuro Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, elegido por mayoría en las elecciones a presidente de la República francesa.

1860.- Votan las mujeres por primera vez en la historia. Ocurre en el estado de Wyoming (EE.UU.).

1893.- La Asamblea de Nicaragua promulga una Constitución con amplias concesiones liberales.

1898.- Fin de la guerra hispano-estadounidense: España firma con EE.UU. el Tratado de París y renuncia a su soberanía de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam.

1900

1901.- Primera reunión de las comisiones encargadas de conceder el Premio Nobel que acuerdan otorgarlo anualmente en esta fecha.

1903.- Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel, Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiactividad.

1906.- Roosevelt, Premio Nobel de la Paz. Ramón y Cajal, Nobel de Medicina compartido.

1911.- Marie Curie recibe su segundo premio Nobel, el de Química por su descubrimiento del radio.

1922.- Albert Einstein recibe el Nobel de Física por sus avances en teoría cuántica.

1936.- Eduardo VIII de Inglaterra redacta y firma su abdicación del trono británico para casarse con Wallis Simpson. Su reinado duró 327 días.

1941.- Segunda Guerra Mundial: La Armada japonesa hunde los acorazados ingleses "Prince of Wales" y "Repulse".

1945.- Juan Domingo Perón y Evita contraen matrimonio en la Plata.

1948.- La Asamblea General de la ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1957.- Albert Camus, gana el Nobel de Literatura.

1959.- Severo Ochoa, premio nobel de Medicina y Fisiología junto al estadounidense Arthur Kornberg.

1962.- Se estrena en Londres la película "Lawrence de Arabia".

1964.- Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz y asegura que cada centavo de los 54.000 dólares del galardón será usado para el movimiento de los derechos civiles.

1966.- Se edita, solo para EE.UU., el disco "Got live if you wanted¡", de Los Rolling Stones.

1967.- El guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura.

1971.- El chileno Pablo Neruda recibe el Nobel de Literatura.

1980.- El arquitecto argentino Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz.

1981.- Los países de la OTAN firman en Bruselas el protocolo de adhesión de España.

1982.- Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura.

1983.- Raúl Alfonsín asume la presidencia de Argentina.

.- El dirigente polaco Lech Walesa recibe el Nobel de la Paz que recoge su esposa.

1986.- Un grupo de astrónomos estadounidenses descubre siete nuevas galaxias.

1990.- El mexicano Octavio Paz recibe el Nobel de Literatura.

1993.- Los expresidentes sudafricanos Nelson Mandela y Frederik De Klerk reciben el Nobel de la Paz.

.- Se lanza DOOM, uno de los juegos de ordenador más influyentes en el género FPS.

1998.- El juez español Baltasar Garzón procesa al dictador chileno Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

1999.- El peronista Carlos Menem traspasa la presidencia a Fernando de la Rúa, de centro izquierda.

2000

2007.- Cristina Fernández releva a su marido, Nestor Kirchner, en la Presidencia de Argentina.

2010.- Mario Vargas Llosa recibe el Nobel de Literatura.

2013.- Más de 90.000 personas asisten al funeral del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en Soweto.

2015.- Mauricio Macri jura como presidente de Argentina.

2019.- El peronista Alberto Fernández asume la presidencia de Argentina.

.- Sanna Marin, de 34 años, es elegida primera ministra de Finlandia, la más joven del mundo en ese momento.

2020.- Airbnb se estrena en Wall Street.

.- Se inaugura en Buenos Aires un museo dedicado a los 17 Premios Nobel latinoamericanos.

2021.- La española Cristina Lucas, el ecuatoriano Fabiano Kueva y la mexicana Tania Candian, primer, segundo y tercer premio, respectivamente, de la XV Bienal de artes visuales de Cuenca (Ecuador).

2022.- "El buen patrón" (Fernando León de Aranoa), mejor comedia del año de la Academia del Cine Europeo (EFA).

NACIMIENTOS

1815.- Ada Byron, matemática británica, primera programadora de ordenadores de la historia.

1902.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

1908.- Olivier Messaiaen, compositor francés.

1960.- Kenneth Branagh, actor y cineasta británico.

1989.- Marion Maréchal, política francesa.

2014.- Jacques Honoré Rainier Grimaldi, heredero del Principado de Mónaco, y su hermana melliza, Gabrielle Therese Marie.

FALLECIMIENTOS

1896.- Alfred Nobel, inventor sueco y fundador de los premios que llevan su nombre.

1936.- Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, Nobel de Literatura 1934.

1967.- Otis Redding, cantante estadounidense.

1978.- Emilio Portes Gil, presidente de México (1928-1930).

1992.- Celia Gámez, cantante argentina y actriz de revista.

2005.- Eugene McCarthy, exsenador demócrata estadounidense.

2006.- Augusto Pinochet, dictador chileno.

2019.- Yuri Luzhkov, político ruso.

2021.- Michael Nesmith, cantante y guitarrista de la banda de rock pop The Monkees.

CELEBRACIONES

Día Internacional de los Derechos Humanos.

Día Internacional de los Derechos de los Animales.

Día Mundial de Retrete.

SANTORAL CATÓLICO

San Edmundo Gennings

San Eugrafo

Santa Eulalia de Mérida

San Eustacio White

San Gemelo

San Gregorio III papa

San Gutmaro

San Juan Roberts

Santa Julia

San Lucas obispo

San Mauro

San Poliodoro Plasden

San Suintino Wells

Beato Agustín García Calvo

Beato Antonio Martín Hernández

Beato Brian Lacy

Beato Gonzalo Viñes Masip

Beato Juan Mason

Beato Marco Antonio Durando

Beato Sidney Hodgson

Te puede interesar: La instalación secreta donde se fabrican los dispositivos que utilizan los espías británicos