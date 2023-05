Ed Sheeran gana la demanda sobre los derechos de autor de su éxito Thinking Out Loud

Getty Images A su salida de la corte el músico se mostró frustrado ante el hecho de que las denuncias, que catalogó como infundadas, llegaran a un juicio.

Ed Sheeran no copió su mundialmente exitoso tema Thinking Out Loud.

A esta conclusión llegó un tribunal estadounidense al final de un juicio por una demanda sobre derechos de autor establecida por los herederos de Ed Townsend, el coescritor de la canción Get it On de Marvin Gaye.

En el pleito legal, incoado en Nueva York, también estaban incluidos Warner Music Group y Sony Music Publishing, productoras del ídolo británico.

El intérprete de hits como Shape of You y Eyes Closed siempre negó las acusaciones e indicó que si era declarado culpable dejaría su carrera musical.

"Si eso sucede, termino, me detengo", dijo cuando se le preguntó sobre el costo del juicio en la corte federal de Manhattan.

Ante la decisión de la corte, informes de prensa señalan que Sheeran se puso de pie y abrazó a su equipo después de que el jurado dictaminara que él creó su canción de forma "independiente".

EPA Ed Sheeran sostuvo que compuso la canción en su casa en Londres junto a su amiga Amy Wudge.

Se expresa el cantante

Una vez fuera del tribunal, Sheeran dijo que estaba "obviamente muy feliz" con el fallo.

"Parece que después de todo no tendré que retirarme de mi trabajo diario", comentó a la prensa.

Se expresó, además, "absolutamente frustrado" con el hecho de que las acusaciones, que catalogó como "sin fundamento", hubiesen llegado a un juicio.

"Si el jurado hubiera decidido este asunto de otra manera, también tendríamos que despedirnos de la libertad creativa de los compositores", agregó.

Los artistas deben poder crear música original "sin preocuparse en cada paso del camino de que dicha creatividad sea cuestionada erróneamente", sostuvo.

Lo que pasó en el juicio

Durante el juicio civil, Sheeran cantó y tocó partes de Thinking Out Loud en la guitarra.

Getty Images Kathryn Townsend Griffin, hija del compositor Ed Townsend, acusó a Sheeran de infracción de derechos de autor.

Dijo que escribió el tema en su casa en Inglaterra con su amiga Amy Wudge y que se había inspirado en sus abuelos y en una nueva relación romántica que acababa de comenzar.

La abogada de Sheeran, Ilene Farkas, dijo al jurado que las similitudes en las progresiones de acordes y ritmos de las dos canciones eran "las letras del alfabeto de la música".

"Estos son bloques de construcción musicales básicos que los compositores ahora y para siempre deben tener la libertad de usar, o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello", señaló.

Keisha Rice, quien representó a los herederos de Townsend, alegó que sus clientes no afirmaban ser los propietarios de elementos musicales básicos, sino que se referían a "la forma en que estos elementos comunes se combinan de manera única".

El año pasado, Sheeran ganó una batalla de derechos de autor en el Tribunal Superior de Londres por su Shape of You de 2017.

Pero tambén enfrenta reclamos sobre Thinking Out Loud de una compañía propiedad del banquero de inversiones David Pullman que tiene intereses de derechos de autor en la canción de Gaye.

