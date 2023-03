EU es muy inseguro, dice influencer que vive en Las Vegas: "Este no es el paraíso"

LAS VEGAS.-El popular influencer Carlos Eduardo Espina dice que Estados Unidos es casi igual de inseguro que México.

En un video de redes sociales indicó que en EU “hay zonas peligrosas y zonas que no lo son”.

El joven detalló que él nació en Texas y que vivió en Houston, y que hay partes de esa ciudad “que no se puede salir en la noche”.

“No puedes salir a caminar en la noche, a vivir tu vida tranquilamente porque pasan cosas. Ahorita vivo en Las Vegas, yo les aseguro que si me pongo a caminar por las calles a la una de la mañana, o antes, hay muchas partes donde yo no puedo ir, incluso durante el día”, comenta.

El también tiktokero agrega que a los políticos de EU “les encanta enfocarse en lo que pasa en México y en otros países… ¿y lo que pasa aquí mi gente? Este no es el paraíso, y lamentablemente yo, como ciudadano de EU, creo que deberíamos enfocarnos en lo que está pasando en este país antes de mirar a otros lados”.

Carlos afirmó que era muy preocupante que mucha gente que inmigró le diga que “EU no es el país tan seguro que se imaginaba”.

Me dicen: Carlos, yo pensé que aquí era diferente, yo pensé que aquí era seguro… no mi gente, no nos mintamos, no creamos esa narrativa de que EU es el paraíso cuando no lo es y aceptemos que antes de juzgar y señalar a otros países debemos de arreglar los problemas que hay aquí”.