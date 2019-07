EU, ámalo o déjalo: Iglesia crea controversia por mensaje

APPOMATTOX, Virginia.- En pleno furor nacional por los tuits del presidente Donald Trump en los que exhortó a cuatro congresistas a regresar a sus países de origen, un pastor de Virginia está atrayendo la atención por colocar un mensaje en su iglesia: “Estados Unidos, ámalo o déjalo”.

Cientos de personas han expresado su apoyo o su oposición en las redes sociales al letrero que está afuera de la iglesia bautista Amistad en Appomattox, reportó el martes la televisora ABC 13.

El pastor E.W. Lucas dijo que quería hacer una declaración acerca de las divisiones políticas en Washington, agregó el canal.

“Las personas que sienten rencor hacia nuestro presidente y quieren derribar al presidente, derribar al país y todo, deberían ir allá y vivir en estos otros países durante un tiempo”, dijo Lucas.

Trump provocó una tormenta el domingo cuando tuiteó que cuatro congresistas demócratas “llegaron originalmente de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe”, y las exhortó a “regresar y ayudar a arreglar los sitios totalmente malogrados y plagados de delincuentes desde los que vinieron”.

Los ataques de Trump fueron contra un grupo de legisladoras conocidas como “el escuadrón”, las cuales han llamado la atención por sus abiertas opiniones liberales y disgusto hacia Trump desde que llegaron al Congreso en enero: las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib.

Con excepción de Omar que llegó al país siendo niña después de que su familia huyó de Somalia, todas nacieron en Estados Unidos.

Las cuatro demócratas han descrito al presidente republicano como una persona abusiva que quiere “vilificar”, no sólo a los inmigrantes, sino a todas las personas de minorías étnicas en Estados Unidos.

Dicen que están luchando por sus prioridades de reducir los costos de la atención médica y combatir el cambio climático, y consideran que los ataques de Trump van en contra de los valores estadounidenses.

La iglesia de Lucas está a unos 145 kilómetros al oeste de Richmond y cerca de un lugar en Virginia en donde el general confederado Robert E. Lee se rindió ante el general Ulysses S. Grant de la Unión en 1865.

Lucas le dijo a la televisora que planea dejar el letrero un rato más debido a los comentarios positivos que ha recibido.

“En la actualidad, los predicadores, en general, tienen miedo de ofender a alguien y cuando me subo al púlpito, me da miedo que no vaya a ofender a alguien”, dijo Lucas.