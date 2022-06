EU: Tiroteo en Washington fuera de un rave deja un saldo de 8 personas heridas

Estados Unidos.- Un tiroteo fuera de un rave en Tacoma, Washington, dejó ocho personas heridas la madrugada de este domingo. Según las autoridades, el altercado sucedió luego de que estalló una discusión.



El tiroteo tuvo lugar en la cuadra 4500 de South Tacoma Way, cerca de las calles South 56 y South 58, dijo el Departamento de Policía de Tacoma.



Una gran multitud de personas asistía a un rave organizado en un lugar privado cuando estalló una discusión en un callejón detrás del evento y se escucharon múltiples disparos, dijo la policía.

La policía inicialmente informó que siete víctimas resultaron heridas en el tiroteo, pero luego anunció que había una octava víctima que resultó herida durante el incidente el domingo por la mañana. Todas las víctimas conocidas estaban en condición estable en ese momento.



No estaba claro qué llevó a la discusión o cuántas personas estuvieron involucradas en el altercado. No se realizaron arrestos de inmediato y no se dieron a conocer descripciones de sospechosos.