Donald Trump quiso retirar su apoyo a Juan Guaidó por parecer un "niño", según John Bolton

WASHINGTON.-El presidente de EU, Donald Trump, quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de "niño" frente a la "dureza" del mandatario, Nicolás Maduro.

Así lo narra el que fuera el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, en su libro "The Room Where It Happened: A White House Memoir", cuyos extractos fueron filtrados este miércoles por medios de comunicación.

Se espera que el libro salga a la venta el próximo 23 de junio, aunque el Gobierno de Trump demandó ayer a Bolton para evitar su publicación con el argumento de que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional.

De acuerdo a The Washington Post, Bolton explica en su libro que Trump no estaba convencido con la idea de respaldar a Guaidó, que en enero de 2019, en calidad de jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se declaró presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la reelección en 2018 de Maduro.

"Aunque Trump aprobó una propuesta de Bolton para declarar públicamente que EU reconocía a Guaidó en lugar de Maduro, en 30 horas Trump ya estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, un 'niño' en comparación con el 'duro' de Maduro y consideró cambiar de rumbo", escribe el Post.

Después de que EU reconociera a Guaidó otros países de Latinoamérica sumaron su apoyo y, actualmente, el líder opositor está reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de naciones, aunque otros países como Rusia, Irán y China siguen respaldando a Maduro.

En otro momento, según el Post, el presidente estadounidense cuestionó su apoyo a Guaidó después de una conversación telefónica en mayo de 2019 con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Putin comparó a Guaidó con la que fuera la rival de Trump en las elecciones de 2016, la demócrata Hillary Clinton, y esos comentarios sirvieron para "persuadir a Trump en gran medida", escribe Bolton, quien en el libro argumenta que presidente ruso estaba buscando erosionar el apoyo a Guaidó e hizo "un brillante despliegue de propaganda al estilo soviético".

EU ha reiterado públicamente en numerosas ocasiones su respaldo a Guaidó y ha tomado diferentes acciones para aislar a Maduro: desde restricciones de visados a funcionarios venezolanos hasta sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una de las principales fuentes de divisas para Caracas.

Además, Trump llegó a amenazar con usar la fuerza militar en Venezuela con la frase "todas las opciones están sobre la mesa", que repitió constantemente durante meses.

Al respecto, Bolton recoge en su libro declaraciones insólitas del mandatario estadounidense sobre Venezuela, como que sería "genial" invadir la nación caribeña y que ese país era "realmente parte de Estados Unidos".

Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump desde marzo de 2018 y hasta su despido el pasado septiembre, se ofreció en enero a testificar en el juicio político contra el mandatario y afirmó que tenía información inédita y relevante, pero la mayoría republicana en el Senado vetó su comparecencia.