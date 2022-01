Djokovic: cómo es el hotel donde está recluido el tenista serbio y por qué ha sido un símbolo de la dura política de Australia durante la pandemia

Lo han apodado el "hotel de los gusanos" y lo han calificado como "una escena del crimen de covid".

El Park Hotel de la ciudad de Melbourne, Australia, donde fue alojado a la fuerza el tenista serbio Novak Djokovic, no tiene buena fama.

Hasta 2020 el establecimiento se llamaba Rydges y fue utilizado ese año por el gobierno del estado de Victoria, donde se ubica Melbourne, como parte de su programa de cuarentenas en hoteles ante la aparición de la covid-19 y la férrea política del país de combate a la pandemia intentando tener cero transmisión comunitaria del virus.

En el Rydges había poca higiene, mala circulación de aire -las ventanas están completamente cerradas- y el personal no utilizaba equipos de protección adecuados para evitar los contagios de covid.

Los dueños del hotel lo pusieron a la venta y una compañía denominada Ross Pelligra's Carlton Property Group lo compró con la intención de renovarlo y transformarlo en el nuevo Crowne Plaza Melbourne Carlton durante el primer semestre de 2021.

Prometían cambiar la fachada y "una renovación completa de las 107 habitaciones, espacios públicos e instalaciones para reuniones".

"El hotel contará con un restaurante y bar abierto todo el día, piscina y bar en la azotea, gimnasio y estacionamiento. La propiedad también incluirá nueve salas de reuniones con un total de 652 metros cuadrados, incluido un espacio estilo teatro para 300 personas", decía en noviembre de 2020 la empresa en un comunicado de prensa.

Pero resultó ser que después de una investigación de seis meses descubrieron que el Rydges había sido el caldo de cultivo de un brote de coronavirus a fines de mayo de ese año que disparó la segunda ola en Victoria, fue el origen del 90% de los casos en ese ciclo y llevó a Melbourne a su cuarentena obligatoria más larga, de casi cuatro meses.

Cuando ese informe salió a la luz, en diciembre de 2020, el gobierno pasó a utilizarlo para transferir de manera forzada a refugiados detenidos y personas que buscan asilo en Australia.

Desde entonces, numerosas denuncias han salido a la luz sobre las condiciones en las que están quienes allí son alojados.

"El hotel es una escena del crimen de covid que debería cerrarse", declaró en noviembre del año pasado el abogado de refugiados Ian Rintoul al diario local The Saturday Paper.

En diciembre pasado hubo un incendio en el hotel y los huéspedes forzados debieron evacuar el edificio. Uno de ellos terminó en el hospital.

Una semana después, uno de los allí detenidos mostró en Twitter una foto de la comida que les daban con gusanos.

Pls pay attention.

Urgent-see this food with Maggots

It was delivered at 5.30pm tonight as evening meal at Park prison for 34 men.

Even guards agreed not edible-took it away.

Now men have no dinner.

Detained for 2yrs,now in rooms on level2, now maggots in food!#GameOver pic.twitter.com/ar5jFv7zlI