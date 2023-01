Dictan sentencia a niñero que metió las manos de una niña de dos años en agua hirviendo; le dejó traumas y daños irreversibles en su piel

AUSTRALIA.- Un niño australiano que metió las manos de una niña pequeña en una olla con agua hirviendo y le provocó quemaduras de tercer grado, ya fue sentenciado a cinco años de prisión.

Jaycob Anfernee John Yarran, de 25 años, aseguró que la niña de dos años había tirado un plato de fideos instantáneos causando sus lesiones en una vivienda en Maddington, en el sureste de la ciudad de Perth , en septiembre de 2019.

Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Perth lo encontró culpable de causarle daños corporales graves el año pasado después de un juicio.

Esta semana, el juez Alan Young dijo al dictar sentencia que, si bien Yarran podría haber estado hirviendo agua legítimamente ese día, la usó de “manera oportunista para descargar su enojo” con la niña mientras la cuidaba a ella y a su hermana de cuatro años.

Te puede interesar: Destruyen estatua del niño que inspiró la creación de la Fundación Make-A-Wish; capturan al posible responsable

Además, en lugar de llamar a una ambulancia, el tribunal tomó conocimiento de que Yarran mojó las manos de la niña con agua fría y llamó a su novia, una pariente de , quien luego la llevó al hospital.

No muestras remordimiento... y no llamaste a una ambulancia para protegerte”, dijo el juez Young, citado por Nine News.