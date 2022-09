Desliz de Joe Biden tras preguntar por congresista fallecida Jackie Walorski

WASHINGTON.- Desliz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a pocos días de las elecciones del 8 de noviembre.

El presidente Joe Biden preguntó el miércoles en una conferencia de prensa si estaba presente la congresista Jacky Walorski, fallecida hace un mes.

El incidente ocurrió cuando hablaba en la Casa Blanca y llamó al estrado a la representante Jackie Walorski.

Pero la congresista republicana de Indiana murió en un accidente automovilístico a principios de agosto.

“Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie? Creo que ella no iba a estar aquí para ayudar a que esto se hiciera realidad”, dijo Biden, según el reporte de la cadena CNN.

Y agregó que la Casa Blanca buscó explicar el extraño momento diciendo que Walorski estaba “en la mente” de Biden.

Tras el acto, Biden mencionó a la congresista republicana Jackie Walorski y trató de buscarla con la mirada entre el público. “¿Dónde está Jackie? No ha debido poder venir”. Walorski murió en un accidente de tráfico a principios de agosto https://t.co/1H6KreOS6L pic.twitter.com/ga0Wc1ns8s

En la nota de la cadena noticiosa CNN se agregó que el expresidente Donald Trump comentó lo siguiente:

Este tipo no tiene ni idea. No sabe dónde diablos está”, dijo Trump sobre Biden durante la campaña de 2020. “Este tipo no sabe que está vivo”.