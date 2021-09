Desgarrador: Mueren “cuatitos” olvidados todo el día dentro de un auto

CAROLINA DEL SUR.- Gemelos de 20 meses fueron encontrados muertos dentro de un automóvil estacionado por fuera de una guardería en la localidad de Blythewood.

Autoridades estiman que los pequeñitos pudieron pasar más de nueve horas en el interior del auto.

Padre encuentra a gemelos encerrados

Medios locales reportaron que un padre de familia descubrió a los niños pequeños en asientos orientados hacia atrás poco después de llegar alrededor de las 17:40 horas del miércoles.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la Academia de Aprendizaje Temprano Sunshine House en la Autopista 21 de los Estados Unidos en el suburbio de Blythewood en Columbia.

Bryson y Brayden McDaniel parecían haber estado en la camioneta desde la mañana y probablemente murieron por exposición al calor, dijo la forense del condado de Richland, Nadia Rutherford.

Se realizarán más pruebas durante las próximas semanas para descartar otras causas, dijo.

Bebés estaban inscritos en la guardería

Los niños parecían bien cuidados y estaban inscritos en la guardería, dijo Rutherford.

Las temperaturas en Columbia superaron los 26.6 grados Celsius durante la mayor parte del miércoles

El forense no dio los nombres de los padres, diciendo que no quería criminalizarlos si el caso se dictaminaba como un accidente, y no dijo dónde estaba la camioneta durante la mayor parte del día.

No podemos hablar sobre cómo o por qué dejaron a los niños en el vehículo durante tanto tiempo", dijo Rutherford.

"Una vez más, es por eso que digo que si esto fue un accidente desafortunado, rezamos para que la familia pueda encontrar la paz. Pero si fue un acto criminal, ayudaremos a buscar justicia para estos bebés”, dijo a medios locales.