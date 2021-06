Derrumbe en Miami: quiénes son las víctimas identificadas del colapso del edificio de apartamentos

Instagram de Phil Ferro Gladys y Antonio Lozano, dos de las víctimas del derrumbe del edificio.

El único consuelo es que el final fue rápido y que estaban juntos.

Sergio Lozano cenó la noche del miércoles con sus padres, Gladys y Antonio Lozano, poco antes de que se derrumbara parte del complejo Champlain Towers en Surfside, Miami, en la madrugada del jueves.

Este domingo, la policía del condado de Miami-Dade identificó a Gladys y Antonio Lozano como dos de las nueve víctimas que de momento deja el derrumbe. Son más de 150 los desaparecidos, por lo que se espera que esa cifra aumente en los próximos días.

Los equipos de rescate están encontrando muchas dificultades para hallar restos humanos bajo los escombros. Las posibilidades de hallar sobrevivientes se agotan conforme pasa el tiempo.

La policía identificó oficialmente a las cuatro primeras víctimas. Además de Gladys y Antonio Lozano, de 79 y 83 años y residentes en el apartamento 903, están Stacie Dawn Fang, de 54 años, y Manuel LaFont, de 54 años.

Hay otros cuatro fallecidos identificados, pero sus nombres de momento no han sido revelados.

"El apartamento de mis padres no está"

Sergio Lozano vive en una de las torres del complejo Champlain y desde su apartamento podía ver el de sus padres.

El tremendo ruido del derrumbe lo despertó. Él y su esposa pensaban que era una tormenta. Se levantaron y cuando salieron al balcón se percataron de lo que había ocurrido.

"Me giré a mi mujer y le dije: 'No está'. Y ella me gritaba: '¿Qué quieres decir?'. 'El apartamento de mis padres no está, ha desaparecido'. Y entonces bajé corriendo", dijo Lozano el viernes a los periodistas cuando se acercó junto a su hermano al centro de reunificación de familiares a dar una muestra de ADN para ayudar en la identificación.

Lozano contó que sus padres iban a celebrar el 21 de julio su aniversario número 59 y que se conocían desde hace más de 60 años.

El hijo reveló que sus padres bromeaban con que preferían morir antes que el otro para no quedarse solos.

Antes de saber el viernes con certeza que habían fallecido, Lozano agregó que el único consuelo es que "se fueron juntos y fue rápido".

CNN La imagen del rescate de Jonah Handler, de 15 años.

La madre del muchacho que es la imagen de la esperanza

Una de las pocas escenas esperanzadoras desde el derrumbe el jueves fue el rescate en las primeras horas de Jonah Handler, un muchacho de 15 años.

Stacie Fang, precisamente la madre de Jonah, es otra de las víctimas identificadas.

Ya el viernes la propia familia reveló la identidad de Fang.

"No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang-Handler quisieran expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido", expresó la familia en un comunicado.

El viernes también se conoció la identidad de Jonah Handler, el adolescente rescatado de los escombros. De acuerdo a los medios locales, está aún ingresado en un hospital.

Getty Images Cerca del lugar del derrumbe se ha improvisado un memorial con fotos de los desaparecidos.

Por su parte, Adriana LaFont, exesposa de Manuel LaFont, otro fallecido identificado, dijo en días anteriores en televisión que el hombre estaba la noche del miércoles con su hijo Santiago, de 10 años.

"Manny (Manuel) me llama para decirme que le gustaría quedarse esa noche con Santi, porque iban a ir a pescar (al día siguiente)", dijo.

Sin embargo, a ella, sin saber por qué, "le salió de la boca decirle que no".

Explicó que le había preguntado al niño si quería quedarse ahí con su papá, pero él no le contestó nada, por eso ella asumió que al pequeño le daba pena decirle a su padre que no quería quedarse a dormir.

"Entonces yo le dije a Manny 'por favor te pido que me lo traigas', y me lo trajo a las 10:30 de la noche a la casa", contó la mujer.

"Mis hijos volvieron a nacer y yo también volví a nacer", aseguró la madre de los hijos de la víctima.

