Dermatóloga de Orange, California, es acusada de envenenar a su esposo con líquido, destapa caños

ORANGE, CAL.-Recientemente, una dermatóloga de Orange, California, fue acusada por presuntamente haber envenenado a su esposo con un líquido destapa caños, según informó la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange.

La mujer fue identificada como Yue “Emily” Yu, de 46 años, y ha sido acusada por tres delitos graves de envenenamiento y un delito grave de agresión doméstica, quien sufrió lesiones corporales, según el comunicado que emitió la prensa el miércoles.

Por medio de su abogado, Scott Simmons, mencionó que Yu se declara inocente, y dijo que, según ella, su esposo diseñó todos estos eventos para aprovecharse de Yu y así pedir el divorcio a favor de él.

“Comencé a notar un sabor químico en mi limonada. Eventualmente, desarrollé síntomas que me hicieron ver al médico que me hizo un examen y me diagnosticó dos úlceras estomacales, gastritis y esofagitis”, dijo Chen en los documentos judiciales