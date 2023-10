NUEVA YORK.- Este lunes, los abogados de la fiscal general del estado de Nueva York declararon a un juez que Donald Trump ganó más de mil millones de dólares tras mentir sobre el valor de sus activos a bancos y aseguradoras, esto durante el juicio contra el expresidentes estadounidense por fraude civil y que podría ser un duro golpe para su imperio inmobiliario.

Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal general del estado, Letitia James, dijo durante su participación en un tribunal del centro de Manhattan que Trump describió sus finanzas a banco y aseguradoras de una forma "materialmente inexacta" durante diez años.

Según Wallace, el exmandatario hizo esto para obtener mejores condiciones de préstamos y primas de seguros más bajas, generando de manera ilegal más de mil millones de dólares en beneficios financieros.

Esto no es lo habitual, y así no es como las partes sofisticadas tratan entre sí. Estos no son delitos sin víctimas", dijo Wallace.

¿Qué dijo la defensa de Trump sobre las acusaciones?

Por su parte, Christopher Kise, abogado de Donald Trump, indicó en su declaración inicial que las finanzas del exmandatario republicano y la organización Trump eran totalmente legales.

"Es una de las marcas más exitosas del mundo, y ha hecho una fortuna acertando literalmente en inversiones inmobiliarias. No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas", aseguró.

Ante esto, la fiscal James pide al menos 250 millones de dólares en multas para Trump, así como una prohibición permanente contra él y sus hijos Donald Jr. y Eric para dirigir negocios en Nueva York, y una restricción de cinco años a las actividades comerciales inmobiliarias de Trump y su buque insignia Trump Organization.

Denuncia fiscalía de NY que Donald Trump ganó más de mil mdd con fraude. Foto: Reuters

Trump cataloga el juicio como una caza de brujas

Antes de ingresar al tribunal, Donald Trump calificó el caso como de "una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos".

"Tenemos una gran empresa. Yo construí una gran empresa. Es tremenda. Tiene algunos de los mayores activos inmobiliarios del mundo. Y ahora tengo que presentarme ante un juez deshonesto", dijo.

El expresidente volvió a llamar "racista" a James, que es negra, y dijo que tenía una vendetta contra él.