Daniela quería ''salvar el mundo'' en Nxivm

NUEVA YORK, EU.- Daniela creía que Nxivm salvaría al mundo. En vez de eso, la presunta secta sexual puso fin a sus sueños y convirtió su vida en un infierno.

“El mundo se iba a acabar entre 10 y 15 años”, dijo la mexicana que le enseñaron en el grupo que se anunciaba como de autoayuda y cuyo líder, Keith Raniere, es enjuiciado por cargos de tráfico sexual, crimen organizado, explotación y pornografía infantil.

Daniela, quien hoy tiene 33 años, rindió este jueves testimonio en una corte en Brooklyn. Allí contó los detalles de su vida en Nxivm, al que se unió en 2002, con sólo 16 años, junto con sus dos hermanas, y donde pasó dos años encerrada, aislada, en una habitación como “castigo” por no bajar de peso y por fijarse en un hombre distinto a Raniere.

De acuerdo con su testimonio, difundido por The New York Post, ella quería estudiar medicina preventiva para ayudar a la gente y le dieron la única beca que otorga la escuela Leysin American, en Suiza. Era su sueño hecho realidad.

Un regalo de despedida de su padre le cambió la vida. En 2002, él le pagó un curso intensivo de 16 días en Nxivm previo a su partida a Suiza. El curso era impartido por Lauren Salzman, una de las “maestras” del primer círculo de Raniere y quien confesó haber mantenido encerrada a Daniela los dos años por orden del líder de la secta.

Esos 16 días bastaron para que Daniela quedara enganchada. Le dieron un trabajo administrativo y se mudó a Albany, donde estaba la sede de la “hermandad”.

Raniere le prometió que sería su tutor. Le dijo, según el recuento del diario The Daily Beast, que ella era “un genio”, que él sería su maestro y la guiaría. La joven pensaba que él era “hombre más inteligente del mundo”.

En vez de ayudarle, la convirtió en una esclava sexual, igual que a sus hermanas. “Todo fue una mentira”, aseguró la joven sobre las promesas del grupo.

Conforme Daniela se aproximaba a los 18 años, se incrementaron los acercamientos de Raniere. “Pude ver que estaba coqueteando conmigo” contó a la corte. Ahora lo ve de un modo distinto. “Me estaba acosando”.

De él recibió su primer beso, aunque no le pidió permiso. “No lo esperaba, en términos generales, y estaba hablándole del divorcio de mi padres. No es algo que deseara… No supe qué hacer y me congelé”, contó, según el Beast.

La relación escaló hasta que él le dijo que tendrían relaciones sexuales, pero que primero ella tenía que bajar 9 kilos. “Me dijo que no podía compartir su energía sexual con alguien que tuviera sobrepeso”, narró. El mismo discurso que manejaba con el resto de sus esclavas sexuales.

Como le costaba trabajo bajar de peso, Daniela tomó laxantes. Se sentía rechazada. Hasta que él le dijo que “era tiempo”. Fue la primera experiencia sexual de Daniela. Luego,su hermana Mariana le dijo que también tenía relaciones con Raniere y que “estaba enamorada de él”. El líder de la secta intentó obligar a las hermanas a tener sexo grupal varias veces, aseguró la mexicana en su testimonio. “Lloramos todo el tiempo”.

Daniela comenzó a rechazar a Raniere, pero cuando en 2010 le preguntó si podía ver a otro hombre, la respuesta de él fue ordenar que la encerraran, bajo el pretexto de que robaba comida a su familia y dinero de Nxivm, y de que se rebelaba a bajar de peso.

En 2012, tras dos años de encierro y de súplicas no escuchadas, Daniela dijo que aceptaba que la deportaran a México, sin que pudiera volver a ver a sus padres. Todo era preferible, explicó, a seguir encerrada y sola en un cuarto.

Mariana tuvo un hijo con Raniere, mientras que Camila, la hermana menor, es la víctima por la que él está acusado de pornografía infantil.