DanTDM: cómo la súper estrella de YouTube pasó de ser un estudiante tímido a sensación en Internet

Los creadores de contenido para YouTube se encuentran entre las voces más influyentes de la cultura contemporánea. DanTDM, uno de los YouTubers más ricos y exitosos de Reino Unido, cuenta con un patrimonio neto mayor que el de muchos futbolistas profesionales.

El hombre de 31 años ha convertido su amor por los videojuegos (y por romper bloques virtuales en el popular juego Minecraft) en una marca cultural.

La estrella digital, cuyo nombre real es Daniel Middleton, llegó a ser el YouTuber más visto del mundo y actualmente cuenta con más de 27,7 millones de seguidores en su popular canal.

Mientras trabajaba en un supermercado, empezó su carrera en línea con un canal sobre un juego de cartas coleccionables, ya que cuando era niño siempre le había encantado hacer "anuncios tontos o animaciones de arcilla" con una videocámara.

Pero al poco tiempo se pasó a Minecraft, un juego en el que los jugadores ubican bloques y emprenden aventuras, y su contenido resultó ser oro puro.

El canal de DanTDM, que comenzó en 2012, llegó a conseguir entre 300 y 400 millones de visitas al mes.

DANTDM Es conocido por sus videos comentados de Minecraft, pero también ha explorado juegos como Pokémon y Roblox.

Es famoso por publicar videos de él mismo jugando Minecraft y creando historias a su alrededor mientras le da voz a sus personajes.

Su éxito inicial lo tomó por sorpresa.

"Creo que tenía un millón de suscriptores. En ese momento estaba ganando entre 10.000 y 20.000 suscriptores por día", le dijo DanTDM a la BBC.

"Y las vistas fueron simplemente ridículas. En un momento, llegamos a ser el canal más visto en todo el sitio".

Pero, ¿cómo llegó un chico de un pueblo británico a convertirse en uno de los YouTubers más exitosos del mundo?

De chico tímido a celebridad digital

Getty Images La estrella digital nació en el pueblo británico Aldershot.

"Era muy tímido en la escuela. Siempre me sentaba y escuchaba en lugar de ser el que hablaba en publico en las presentaciones escolares.

"Muchos YouTubers son introvertidos por naturaleza, pero muy creativos. YouTube me ayudó a salir más de mi caparazón".

DanTDM empezó a comentar sus juegos al tiempo que YouTube empezó a crecer. Rápidamente se convirtió en su propia casa de producción y empezó a pasar largas horas construyendo su perfil digital.

"Fuí afortunado porque empecé en el momento adecuado. También encontré un nicho bastante rápido. Luego YouTube creció exponencialmente durante ese tiempo, una plataforma con tantos ojos puestos en ella iba a generar dinero".

Explica, también, que hacer crecer su canal fue "un poco adictivo".

"Lo bueno de YouTube es que si algo no funciona, simplemente no lo haces al día siguiente. No hay un cronograma de producción. Puedes cambiar lo que estás haciendo a diario. Fue muy divertido probar cosas nuevas todos los días y de forma creativa. Me encanta hacer eso".

¿Cómo fue cuando se dio cuenta de cuánto dinero se podía ganar con la creación de su contenido?

"Realmente no lo estaba usando [el dinero] porque estaba haciendo videos, ¡así que no tenía tiempo!" bromeó.

Pero no todo ha sido un camino de rosas.

En uno de sus videos, reveló que se deprimió gravemente durante el aislamiento de la pandemia después de convertirse en padre.

Para él fue importante contarle a sus seguidores sobre su salud mental.

"Fue útil para mí transmitirles cómo me sentía y cuál era la razón por la cual no estaba haciendo tantos videos".

También habla de la presión que supone intentar crear material nuevo y reconoce que está alerta ante el riesgo de agotamiento: "es necesario tener ese espacio cerebral".

La estrella digital agrega que la gente le enviaba mensajes diciéndole que sus videos les ayudaron en momentos difíciles y que YouTube y los juegos les distraían cuando se sentían deprimidos.

'Sin malas palabras'

ORION DanTDM también ha creado novelas gráficas

También es muy consciente de la responsabilidad que tiene con sus fans. El contenido de DanTDM ha estado dirigido principalmente a niños y siempre ha tenido cuidado de que sea adecuado para ese grupo poblacional.

"Obviamente no hay sangre, no hay malas palabras. Siempre pensaba: '¿Qué pasaría si mi abuela viera estos videos? Si mis padres vieran esto, ¿estarían orgullosos?'

"Antes tenía mucho cuidado, pero ahora que he envejecido... me siento más cómodo con la audiencia que he creado. No quiero ser tan... absolutamente aséptico, supongo".

Está casado desde hace 10 años con su novia de la infancia Jemma y tiene dos hijos pequeños.

A medida que la base de fans original de DanTDM ha crecido, ha empezado a reducir su producción de videos. Ahora espera explorar otras vías creativas con varias actividades al margen como novelas gráficas y espectáculos en vivo.

Dice que es "muy afortunado" y que "ya casi no pasa tiempo" en su oficina.

"Así puedo pasar tiempo con mis hijos. Aún puedo hacer videos todos los días, pero ¿qué sentido tiene si te estás perdiendo el crecimiento de tus hijos?"

Finalmente, ¿cree que debería haber tanta regulación para el contenido online como para la televisión?

"Es difícil porque siento que la gente debería poder crear el contenido que quiera. Pero creo que los niños deberían ser supervisados en todo momento en YouTube".

