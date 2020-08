DJ Fali Sotomayor toma Jägermeister y la escupe a los asistentes a una fiesta en España

MADRID.-Los asistentes a una fiesta en España quedaron empapados en saliva después de que un DJ tomó y escupió de una botella Jägermeister sobre las multitudes emocionadas a pesar de que el país está registrando cientos de nuevos casos de coronavirus desde que se levantó un bloqueo nacional en junio.

Unas imágenes impactantes mostraron a DJ Fali Sotomayor rociando a los asistentes de la fiesta en el Kokun Ocean Club en Torremolinos en la Costa del Sol con la bebida alcohólica antes de ofrecer la bebida a otros.

Las escenas se producen pocos días después de que los ministros de Inglaterra decidieran reimponer las restricciones de viaje a los españoles después de que diez británicos dieron positivo al virus luego de regresar del país.

Durante el clip, el DJ toma un trago de la botella de Jägermeister y mira a la multitud bailando frente a él luego los escupe.

La Junta de Andalucía ha anunciado que tras la difusión del video han iniciado una investigación.

Ante lo acontecido, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, emitió un comunicado en el que señalaba que el dúo se sentía "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos".

Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales", eximió a Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.

Un portavoz de la asociación de hoteles de Málaga, Mahos, agregó: "Esto muestra una actitud totalmente negligente en lo que es una pandemia.

"Nunca defenderemos semejante ataque a la salud pública".

Los informes locales dijeron que el incidente ocurrió el 7 de julio, aunque el video apareció en Facebook el sábado.

"Dada la situación queremos redimir nuestros actos de la mejor manera posible, nos sentimos muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo", han dicho Sotomayor, añadiendo que están "en deuda con los miles de compañeros del sector, artistas, público, clientes, profesionales y demás personas que se hayan sentido molestas por los hechos".