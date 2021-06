Cuatro miembros de una familia musulmana mueren atropellados en un ataque "premeditado" en Canadá

Cuatro miembros de una familia musulmana murieron este domingo en Canadá en lo que la policía cree fue un ataque vehicular "premeditado".

La familia iba caminando en la vía pública en la ciudad de Londres, en la provincia de Ontario, cuando una camioneta subió a la acera y los atropelló.

El único sobreviviente del ataque a la familia es un niño de 9 años que está gravemente herido en el hospital.

Un ciudadano canadiense de 20 años fue imputado con cuatro cargos de asesinato y uno de intento de asesinato.

La policía cree que el atropello fue un crimen de odio planeado.

"Se cree que estas víctimas fueron atacadas porque eran musulmanas", dijo el lunes el detective Paul Waight en una conferencia de prensa.

La policía analiza posibles cargos de terrorismo, añadió.

Las víctimas fatales son dos mujeres, de 74 y 44 años, un hombre de 46 años y una adolescente de 15 años.

Sus nombres no fueron revelados, de acuerdo con los deseos de la familia.

El niño de 9 años que se encuentra en el hospital tiene heridas graves pero su vida no corre peligro, informó la policía.

Las autoridades nombraron al presunto atacante como Nathanial Veltman, de 20 años y oriundo de Londres, Ontario.

El hombre fue arrestado sin prestar resistencia en un centro comercial a unos 6 kilómetros de la escena del crimen.

Aún no se sabe si el sospechoso tiene vínculos con algún grupo de odio.

"No se conoce una conexión previa entre el sospechoso y las víctimas", dijo Waight y agregó que el sospechoso llevaba un chaleco que parecía ser "como una armadura".

La policía añadió que el domingo hubo condiciones climáticas óptimas en la localidad con una alta visibilidad cuando la camioneta negra subió a la acera en Hyde Park Road alrededor de las 20:40 hora local.

Un testigo le dijo al canal de noticias CTV News que tuvo que proteger a su hija para que no viera los cuerpos de las víctimas en el suelo.

Otro describió la escena como"un caos".

"Había gente por todas partes y corriendo", dijo Paige Martin. "Los vecinos intentaban indicar a los vehículos de emergencia adónde ir. Hubo muchos gritos y movimientos de brazos".

Según un censo de 2016, Londres, una ciudad a unos 200 kilómetros al suroeste de Toronto, se está volviendo cada vez más diversa.

Una de cada cinco personas nació fuera de Canadá, siendo los árabes el grupo minoritario más grande del área seguidos de personas provenientes del sur de Asia.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, fue uno de los que rindió homenaje a las víctimas.

"El odio y la islamofobia NO tienen cabida en Ontario", escribió en un tuit.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, publicó en la misma red social que estaba "horrorizado" por la noticia.

"Para los seres queridos de aquellos que fueron 'aterrorizados' por el acto de odio de ayer, estamos aquí para ustedes", escribió.

