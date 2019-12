‘Cuando me di cuenta era tarde’: Confiesa abusar de su hija en un audio

MERLO, Argentina.- Autoridades de Merlo, en Argentina, realizan la intensa búsqueda de un hombre quien confesó mediante un audio de WhatsApp haber abusado sexualmente de su hija, de 11 años de edad.

La madre de la menor acudió a la comisaría local cuando obtuvo la grabación, de la cual no se especifica a quién se dirigía.

Según lo dicho por el padre, “se dejó llevar”.

“No te voy a negar que manoseé a mi hija, pero cuando me di cuenta ya era tarde. Abusarla no la abusé, pero ya sé qué manosearla es violación […] La justicia vendrá, no voy a negar que la manoseé. No sé qué me pasó por la cabeza, pero bueno".

Sin embargo, aunque el hombre describa que sólo la tocó, difiere de lo confesado por su hija, quien sostiene que su padre tuvo relaciones sexuales con ella, cuando estaban solos en casa.

Además, el acusado le comentaba a la menor que lo que hacían “estaba bien” y que la “estaba cuidando”, según comenta la madre de la niña.

“La abusaba cuando yo no estaba, la dejaba sola cinco minutos nada más y aprovechaba para manosearla”, lamentó la mujer.

El caso continúa bajo investigación mientras los oficiales dan con el paradero del acusado.

Con información de La República y Telecinco