Cuando Egipto y Siria fueron un solo país: el fugaz sueño de la República Árabe Unida

Getty Images Los presidentes de Egipto, Gamal Nasser, y de Siria, Shukri El-Kuwatly, firman la proclamación de la República Árabe Unida, el 1 de febrero de 1958.

Duró solo tres años y así como fue una de las máximas expresiones que alcanzó el panarabismo, su fugaz historia también supuso un duro fracaso para esta ideología que promueve la unidad política y cultural del mundo árabe.

Se llamó República Árabe Unida y fue la unión entre Egipto y Siria entre 1958 y 1961. Dicha unión, en plena Guerra Fría, no se puede entender sin una figura fundamental: Gamal Abdel Nasser, el carismático presidente egipcio y el líder árabe más importante del momento.

Según lo recuerda en su libro "El naufragio de las civilizaciones" el autor franco-libanés Amin Maalouf, en 1951 los egipcios le pidieron de manera unilateral a Reino Unido que retirara las tropas que se habian quedado estacionadas en el país después de la independencia de 1936.

Winston Churchill -quien había sido reelegido como primer ministro británico a los 77 años, no sólo se negó sino que reforzó la presencia de tropas en el Canal de Suez. Empezó una serie de boicots y ataques contra instalaciones inglesas en Egipto que culminaron con un asalto de los ingleses a una base policial y los posteriores disturbios de la población egipcia contra intereses británicos y occidentales, consigna Maalouf en su libro.

El presidente Nahhas Pachas debió renunciar y de la lucha polítia posterior surgió la figura del coronel Gamal Abdel Nasser, quien inició una serie de medidas de nacionalización que culminaron en 1956 con la nacionalización del canal de Suez, que estaba bajo control de Reino Unido y Francia.

En un momento en que los países de la región se habían liberado recientemente -o aún lo estaban haciendo- del dominio colonial, Nasser difundía el mensaje no solo del panarabismo, sino también de una región que debía recuperar el autoestima e identificarse más con el bloque no alineado que con Occidente.

Getty Images Cuando Nasser anunció la nacionalización del Canal de Suez se convirtió en el héroe del mundo árabe.

"Cuando Nasser llega al poder en 1952, empieza a hablar de la idea de que el mundo árabe había sido partido de forma artificial por el colonialismo y que hay que volver a la unidad árabe", le dice a BBC Mundo Ignacio Gutiérrez de Terán, director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid.

"Entonces, para Nasser, la República Árabe Unida supone la concreción del gran plan de la unidad árabe".

Pero ¿cómo se gestó esta unión y por qué fracasó tan pronto?

En el marco de la Guerra Fría

En primer lugar, el nuevo Estado de la República Árabe Unida hay que entenderlo en la lucha de bloques que imperaba en la lógica de la Guerra Fría.

Bajo una perspectiva occidental, Irak, Turquía, Irán, Pakistán y Reino Unido firmaron en 1955 el Pacto de Bagdad, una alianza militar para la defensa regional y para prevenir la infiltración de la Unión Soviética en Medio Oriente. Aunque EE.UU. no participó directamente, sí prometió ayuda económica y militar.

El Egipto del antiimperialista Nasser, uno de los fundadores del movimiento de los países no alineados, y la Siria entonces gobernada por Shukri El-Kuwatly -seguidor de las ideas de Nasser-, no solo no formaron parte del mismo, sino que su alianza fue "una respuesta a los planes estadounidenses establecidos en el Pacto de Bagdad", explica el experto de la Universidad Autónoma de Madrid.

Sin embargo, aunque Egipto y Siria compartían la visión panarabista y neutral ante ambos bloques, los dos países llegaron a esta unión desde distintas posiciones y lo que propició la creación del nuevo Estado fue también lo que la llevó a su rápida disolución.